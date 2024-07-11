"Два бісквіти на сніданок та ніяких пігулок". 95-річний чоловік розказав, як дожив до поважного віку

95-річний Сільвіо Граттіні розповів, що його секрет довголіття - це два бісквіти на сніданок і жодних ліків.

Як чоловіку вдалося дожити до поважного віку, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання What’s The Jam.

Який секрет довгого життя Сільвіо Граттіні

Сільвіо - італієць і є одним із найважливіших італійських вчених, який заснував Інститут фармакологічних досліджень Маріо Негрі в 1963 році. Він народився у Бергамо, все життя любить каву, ба більше - додає у неї цукор.

Він зізнався, що любить смаколики на сніданок та ніколи не приймає жодних ліків.

"Сьогодні вранці у мене було два бісквіти на сніданок. На обід інколи не беру нічого, можу випити фруктовий сік", - розказав він.

За його словами, після вечері він встає зі столу трішечки голодним, червоне м'ясо та алкоголь вживає дуже рідко. Він впевнений - вся права в помірності.

"Помірне харчування стало для мене звичкою", - сказав чоловік.

Сільвіо Граттіні 95 років (фото: whatsthejam.com)

Сільвіо виступає проти ліків

Дослідницький центр Гараттіні присвячений вивченню ліків і профілактиці захворювань. Він є автором численних наукових досліджень у галузі фармакології. Сільвіо вважає, що здорове харчування має вирішальне значення, щоб уникнути ліків.

"Здоровий спосіб життя запобігає хворобам і протистоїть фармацевтичному ринку. Як і всі ринки, він робить усе, щоб розширюватися та продавати якомога більше продуктів. Сьогодні в середньому літня людина приймає 15 ліків", - сказав він.