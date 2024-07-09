Пережил своих 10 детей. Второй старейший мужчина в мире раскрыл секрет долголетия
111-летний мужчина из Южной Африки пережил уже своих десять детей. Бен Нгемани Мабуза или "дедушка Бен", как его называют люди, считается вторым старейшим мужчиной в мире.
Какой рецепт долголетия у мужчины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на What's The Jam.
В чем секрет "дедушки Бена"
"Каждый день я ем кашу, мясо и морого - дикий вид африканского шпината", - сказал он.
По словам мужчины, он вырос на ферме и всю жизнь выращивал овощи. С детства он работал в поле.
Согласно документам долгожителя Бен родился в 1913 году. В скором времени он может стать претендентом на Книгу рекордов Гиннеса. Титул старейшего мужчины в мире носил Хуан Висенте Перес из Венесуэлы, которому было 114 лет, когда он скончался в апреле этого года.
Бену скоро исполнится 112 лет (Скриншот)
Нынешним рекордсменом-долгожителем является британец Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся в августе 1912 года, ему 111 лет, но скоро будет 112.
Бен прожил долгую жизнь, ему пришлось попрощаться с несколькими близкими людьми - он уже много лет овдовел, и только двое из его 12 детей до сих пор живы.
Сейчас он живет с двумя своими внуками, 44-летней Нелесве и 27-летней Махосазане, а всего у него их сорок. Несмотря на преклонный возраст, у него все хорошо со здоровьем.
"Я никогда не лежал в больнице из-за серьезной болезни. Сейчас меня немного беспокоят ноги", - признался дедушка.
В его семье явно хорошие гены - его младшему брату Моои 99 лет.
Читайте также, женщина, остановившая старение, рассказала о секрете долголетия.
Раньше мы писали, как питаются долгожители из "голубых зон". Жительница такого региона рассказала о своем меню.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.