"Очень благоприятная картина". Ученая рассказала, что сейчас происходит на Каховском водохранилище

На месте Каховского водохранилища впервые почти за 70 лет происходит половодье. Днепр разлился на этой территории, и это, по мнению ученых, будет способствовать формированию растительности.

Какие опасения ученых не оправдались

Ситуацию с Каховским водохранилищем прокомментировала доктор биологических наук, ведущая научная сотрудница Института ботаники имени М. Г. Холодного и соучредительница Украинской природоохранной группы Анна Куземко.

"Говорят, что "вода возвращается в водохранилище", на самом деле это не совсем так, впервые происходит половодье почти за 70 лет. Днепр разлился весной, и по крайней мере то, что я вижу в медиа, очень благоприятная картина, и надеемся, что и дальше там будет формироваться природная растительность", - говорит Куземко.

По ее словам, ученые раньше опасались, что ил будет высыхать со всеми накопившимися за 70 лет опасными веществами, но этого не произошло.

"И еще мы опасались, что эта территория станет очагом расселения инвазионных видов, потому что Юг Украины очень сильно изменен, это поля, очень мало осталось природной растительности, и были опасения, что эта территория просто будет зарастать чужеродными инвазионными видами. К счастью, пока что этого не произошло", - говорит ученая.

Спутниковые снимки Каховского водохранилища (фото: facebook.com/Актуально)

Дно Каховского водохранилища массово заросло вербами

"Мне сложно говорить, что происходит именно сейчас, потому что пока не было возможности посетить это место. В прошлом году мы организовали экспедицию уже через три недели после подрыва дамбы, и первое, что мы увидели, это абсолютно неземные ландшафты, появившиеся фруктовые деревья после того, как 70 лет эти места были затоплены водой", - говорит ученая.

Она добавляет, что тогда огромные территории были покрыты ракушками моллюсков, погибших в результате ухода воды. Также было много мертвой рыбы и раков.

"В октябре прошлого года мы увидели, что почти вся территория покрыта молодым вербовым лесом. В то время деревья были около 2,5 метров, и это были очень плотные заросли, и это было удивительно, потому что за три месяца такой необычный рост", - добавляет Куземко.

Ученые считают, что семена вербы как раз плавали на поверхности воды, когда взорвали дамбу, поэтому они упали в питательную почву и очень быстро проросли.

Так выглядело Каховское водохранилище осенью прошлого года (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)