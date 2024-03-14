В Каховское водохранилище возвращается вода: фото со спутника

В Каховское водохранилище на Великом Луге впервые за полвека возвращается вода. Легендарное место, которое в течение 70 лет было затоплено водами, уже не давало надежды на восстановление. Однако произошло чудо.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Texty.org.

Как сейчас выглядит Великий Луг

В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Последние спутниковые снимки этого района свидетельствуют, что значительная часть ранее осушенной территории бывшего водохранилища на сегодняшний день покрыта водой.

Объясняется это тем, что весеннее таяние снегов принесло дополнительную влагу в низовьях Днепра.

Эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломицев рассказал, что наблюдается четкое поднятие уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной пойме.

По его словам, в отсутствие искусственного регулирования уровня воды, сегодня можно наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на естественных, не зарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС.

В Каховское водохранилище возвращается вода (фото: texty.org.ua)

Что известно о Великом Луге

Великий Луг - историческое название местности, речных плавней, которые были когда-то между Днепром и левым притоком Конки, а также тянулись широкой полосой вдоль Правого берега от устья реки Средняя Хортица.

Даже после создания Каховского водохранилища среди остатков плавней сохранялась уникальная растительность, в том числе реликтовая и редкая.

В реках Великого Луга водились гигантские белуги, карпы, щуки, стаями плавали осетры, севрюга, стерлядь, камбала и прочая рыба.

Водились волки, олени, серны, лисы, коты, зайцы, барсуки, горностаи, бобры, куницы, дикие кони, лебеди, утки, бакланы, горлицы, кукушки, ястребы, орлы и т.д.

Великий Луг был затоплен водами Каховского водохранилища в 1955-1957 годах, за исключением некоторых участков. Однако после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года он был осушен. В зоне бедствия оказалось около 16 000 человек, и около 80 населенных пунктов могут быть затоплены в результате теракта.

Это масштабная экологическая катастрофа, вызванная разрушением плотины, является актом экоцида в случае умышленности действий. По международному законодательству является военным преступлением, поскольку разрушение плотин прямо запрещено даже в том случае, если они являются военными объектами.