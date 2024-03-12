Кабмин запретил пользоваться землями Каховского водохранилища

Кабинет министров Украины принял решение о запрете передачи в собственность и использование земель, которые занимало Каховское водохранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука в Telegram .

Согласно решению Кабмина, запрещена передача в собственность или использование и изменение целевого назначения земельных участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище, кроме передачи в пользование, изменения целевого назначения земельных участков с целью дальнейшего восстановления Каховского водохранилища и строительства гидротехнических сооружений.

Решение принято на период военного положения и в течение пяти лет после его прекращения с целью предотвращения нецелевого использования земель, которые занимало Каховское водохранилище, и создания условий для его восстановления.

Кроме того, Госгеокадастру поручено внести в Государственный земельный кадастр сведения о землях, которые занимало Каховское водохранилище, а также земли, на которых расположены объекты, необходимые для обеспечения функционирования водохранилища.

Что предшествовало

Напомним, в октябре 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин введет запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Такие ограничения будут действовать в течение 15 лет.

"Единственные исключения, которые разрешены - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мер по охране земель", - отметил Шмыгаль.

Он отметил важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.

"Поэтому устанавливаем такие запреты и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - пояснил премьер.

Кроме того, было выделено дополнительно 335 миллионов гривен для Херсонской области с целью дальнейших работ по преодолению последствий взрыва российскими оккупантами плотины и затопления региона.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным Национального банка Украины, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.