"Дуже сприятлива картина". Науковиця розповіла, що зараз відбувається на Каховському водосховищі

На місці Каховського водосховища вперше майже за 70 років відбувається водопілля. Дніпро розлився на цій території й це, на думку вчених, сприятиме формуванню рослинності.

Які побоювання науковців не справдилися

Ситуацію із Каховським водосховищем прокоментувала доктор біологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного та співзасновниця Української природоохоронної групи Анна Куземко.

"Кажуть, що "вода повертається у водосховище", насправді це не зовсім так, вперше відбувається водопілля за майже 70 років. Дніпро розлився навесні, і принаймні те, що я бачу в медіа, дуже сприятлива картина, і сподіваємося, що і надалі там буде формуватися природна рослинність", - говорить Куземко.

За її словами, науковці раніше побоювалися, що мул висихатиме з усіма небезпечними речовинами, що накопичилися за 70 років, але цього не сталося.

"І ще ми побоювалися, що ця територія стане вогнищем розселення інвазійних видів, тому що Південь України дуже сильно змінений, це поля, дуже мало залишилося природної рослинності, і були побоювання, що ця територія просто буде заростати чужорідними інвазійними видами. На щастя, поки що цього не сталося", - каже науковиця.

Супутникові знімки Каховського водосховища (фото: facebook.com/Актуально)

Дно Каховського водосховища масово заросло вербами

"Мені складно говорити, що відбувається саме зараз, тому що поки не було можливості відвідати це місце. Торік ми організували експедицію вже за три тижні після підриву дамби, і перше, що ми побачили, це абсолютно неземні ландшафти, фруктові дерева, які з’явилися після того, як 70 років ці місця були затоплені водою", - каже науковиця.

Вона додає, що тоді величезні території були вкриті мушлями молюсків, які загинули внаслідок того, що вода пішла. Також було багато мертвої риби й раків.

"У жовтні торік ми побачили, що майже вся територія вкрита молодим вербовим лісом. Ці верби на той час були близько 2,5 метрів, і це були дуже щільні зарості, і це було дивовижно, тому що за три місяці такий незвичайний зріст", - додає Куземко.

Вчені вважають, що насіння верби якраз плавало на поверхні води, коли підірвали дамбу, тому воно впало у живильний ґрунт і дуже швидко проросло.

Так виглядало Каховське водосховище восени торік (фото: Facebook.com/Владислав Куценко)