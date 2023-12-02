Патриотическая выпечка, которая поражает вкусом: как приготовить сине-желтые синнабоны
Сине-желтые синнабоны станут отличной вкусняшкой для наших военных на фронте, ведь это не только очень душистая, но и патриотическая выпечка. Также они очень понравятся детям.
Рецептом синнабонов делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию повара Владимира Ярославского в Instagram.
Как приготовить патриотические синнабоны
"Самые известные булки с корицей - синнабоны. Я обожаю их", - говорит кулинар.
Ингредиенты (в расчете на 20 штук):
Опара:
- 300 мл молока
- 7 г сухих дрожжей (20 г прессованных)
- 20 г сахара
- 150 г муки
Тесто:
- опара 500 г муки
- щепотка соли
- 100 г яйца (2 шт.)
- 80 г сахара
- 125 г масла 82% жирности
- 10 г спирулина
Начинка:
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 20 г корица (порошок)
Заливка:
- 50 мл молока
- 50 г сахарной пудры
- 250 г крем-сыра (или маскарпоне, или сметаны)
Как приготовить
Начните с опары. Подогрейте молоко, добавьте сахар. Соедините муку и дрожжи. Если дрожжи сухие, их нужно соединить с мукой, если прессованные - соедините с молоком. Муку следует предварительно просеять, чтобы насытить ее кислородом.
Смешайте молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешайте до однородной смеси. Накройте полотенцем и оставьте опару на 30-50 минут в теплое место.
Замесите тесто. Смешайте в миске яйца, сахар. Добавьте соль, опару и перемешайте. Добавьте размягченное сливочное масло, муку, спирулин и замешайте тесто. Накройте полотенцем, оставьте подходить в теплом месте 1-1,5 часа.
Для начинки смешайте сливочное масло, сахар и корицу. Далее готовьте заливку. Смешайте в миске крем-сыр, теплое молоко и сахарную пудру. Перемешайте до однородности.
Сформируйте синнабоны. Раскатайте подошедшее тесто в виде прямоугольника. Выложите на пласт теста размягченное сливочное масло и равномерно распределите его. Посыпьте масло равномерно сверху смесью корицы и сахара, затем заверните все в рулет.
Нарежьте рулет с помощью нити на кусочки толщиной 3 см. Край теста у каждого синнабона подверните под низ. Выложите на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 30-50 мин. в теплом месте, чтобы тесто подошло.
Отправьте синабоны выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Тогда выньте готовые синнабоны из духовки и, пока они горячие, полейте заливкой. Дайте синнабонам немного остыть и можно наслаждаться.
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