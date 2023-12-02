Патриотическая выпечка, которая поражает вкусом: как приготовить сине-желтые синнабоны

Сине-желтые синнабоны станут отличной вкусняшкой для наших военных на фронте, ведь это не только очень душистая, но и патриотическая выпечка. Также они очень понравятся детям.

Рецептом синнабонов делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию повара Владимира Ярославского в Instagram .

Как приготовить патриотические синнабоны

"Самые известные булки с корицей - синнабоны. Я обожаю их", - говорит кулинар.

Ингредиенты (в расчете на 20 штук):

Опара:

300 мл молока

7 г сухих дрожжей (20 г прессованных)

20 г сахара

150 г муки

Тесто:

опара 500 г муки

щепотка соли

100 г яйца (2 шт.)

80 г сахара

125 г масла 82% жирности

10 г спирулина

Начинка:

100 г сливочного масла

150 г сахара

20 г корица (порошок)

Заливка:

50 мл молока

50 г сахарной пудры

250 г крем-сыра (или маскарпоне, или сметаны)

Как приготовить

Начните с опары. Подогрейте молоко, добавьте сахар. Соедините муку и дрожжи. Если дрожжи сухие, их нужно соединить с мукой, если прессованные - соедините с молоком. Муку следует предварительно просеять, чтобы насытить ее кислородом.

Смешайте молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешайте до однородной смеси. Накройте полотенцем и оставьте опару на 30-50 минут в теплое место.

Замесите тесто. Смешайте в миске яйца, сахар. Добавьте соль, опару и перемешайте. Добавьте размягченное сливочное масло, муку, спирулин и замешайте тесто. Накройте полотенцем, оставьте подходить в теплом месте 1-1,5 часа.

Для начинки смешайте сливочное масло, сахар и корицу. Далее готовьте заливку. Смешайте в миске крем-сыр, теплое молоко и сахарную пудру. Перемешайте до однородности.

Сформируйте синнабоны. Раскатайте подошедшее тесто в виде прямоугольника. Выложите на пласт теста размягченное сливочное масло и равномерно распределите его. Посыпьте масло равномерно сверху смесью корицы и сахара, затем заверните все в рулет.

Нарежьте рулет с помощью нити на кусочки толщиной 3 см. Край теста у каждого синнабона подверните под низ. Выложите на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 30-50 мин. в теплом месте, чтобы тесто подошло.

Отправьте синабоны выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Тогда выньте готовые синнабоны из духовки и, пока они горячие, полейте заливкой. Дайте синнабонам немного остыть и можно наслаждаться.