Как приготовить полезную домашнюю гранолу: простой рецепт от известного повара (видео)
Гранола - это смесь подсушенных хлопьев, ваших любимых орехов и сухофруктов. Она может стать прекрасным решением для полезного и быстрого завтрака. Однако гораздо лучше готовить ее самостоятельно, чем покупать в магазинах. Так ведь вы сможете сохранить в ней максимум пользы.
Как приготовить домашнюю гранолу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост шефа Владимира Ярославского.
Что вам понадобится
Для приготовления возьмите:
- 400 граммов плющеной овсянки
- 100 граммов меда
- 2 банана
- 1/2 апельсина
- 75 граммов голубики сушеной
- 75 граммов клюквы сушеной
- 75 граммов лесных орехов
- 75 граммов грецких орехов
При желании вы можете менять составляющие в соответствии со своими вкусами.
Как готовить
Сначала произвольно измельчите ножом орехи, но так, чтобы кусочки немного оставались целыми. По такому же принципу банан. Теперь смешайте это все с овсянкой.
В отдельной емкости смешайте немного сока апельсина, мед и цедру апельсина. Добавьте смесь в овсянку и все вместе перемешайте.
Противень застелите пергаментом, разровняйте смесь и запекайте в духовке 30-40 минут при температуре 160 градусов, периодически помешивая.
За 10 минут до готовности добавьте сухофрукты. Для аромата можно добавить оливковое или кокосовое масло. Готовая охлажденная гранола должна быть сухой и хрустящей.
Теперь наливаем в миску кефир или йогурт, а сверху гранола. И ваш перекус или завтрак готов.
Кстати, раньше мы рассказывали, полезно ли есть овсянку на завтрак.
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