Патріотична випічка, яка вражає смаком: як приготувати синьо-жовті синабони
Синьо-жовті синабони стануть чудовим смаколиком для наших військових на фронті, адже це не тільки дуже запашна, а й патріотична випічка. Також вони дуже сподобаються дітям.
Рецептом синабонів ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кухаря Володимира Ярославського в Instagram.
Як приготувати патріотичні синабони
"Найвідоміші булки з корицею - синабони. Я обожнюю їх", - каже кулінар.
Інгредієнти (з розрахунку на 20 штук):
Опара:
- 300 мл молока
- 7 г сухих дріжджів (20 г пресованих)
- 20 г цукру
- 150 г борошна
Тісто:
- опара 500 г борошна
- дрібка солі
- 100 г яйця (2 шт.)
- 80 г цукру
- 125 г масла 82% жирності
- 10 г спіруліна
Начинка:
- 100 г масла
- 150 г цукру
- 20 г кориця (порошок)
Заливка:
- 50 мл молока
- 50 г цукрової пудри
- 250 г крем-сиру (або маскарпоне, або сметани)
Як приготувати
Розпочніть з опари. Підігрійте молоко, додайте цукор. З'єднайте борошно і дріжджі. Якщо дріжджі сухі, їх треба з’єднати з борошном, якщо пресовані - з’єднайте з молоком. Борошно слід попередньо просіяти, щоб наситити його киснем.
Змішайте молоко з цукром і борошно з дріжджами, перемішайте до однорідної консистенції. Накрийте рушником і відставте опару на 30-50 хвилин у тепле місце.
Замісіть тісто. Змішайте в мисці яйця, цукор. Додайте сіль, опару і перемішайте. Додайте розм’якшене масло, борошно, спірулін і замішайте тісто. Накрийте рушником, залиште підходити в теплому місці 1-1,5 години.
Для начинки змішайте масло, цукор та корицю. Далі готуйте заливку. Змішайте в мисці крем-сир, тепле молоко та цукрову пудру. Перемішайте до однорідності.
Сформуйте синабони. Розкачайте тісто, що підійшло, у вигляді прямокутника. Викладіть на пласт тіста розм’якшене масло і рівномірно розподіліть його. Посипте масло рівномірно зверху сумішшю кориці і цукру, а тоді загорніть все в рулет.
Наріжте рулет за допомогою нитки на шматочки завтовшки 3 см. Край тіста у кожного синабона підгорніть під низ. Викладіть на деко з пергаментом, накрийте рушником і залиште на 30-50 хв у теплому місці, щоб тісто підійшло.
Відправте синабони випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Тоді дістаньте готові синабони з духовки і, поки вони гарячі, полийте заливкою. дайте сінабонам трохи охолонути і можна смакувати.
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