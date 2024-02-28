Очень редкое явление: может ли женщина забеременеть, если она уже ждет ребенка

Бывают случаи, когда уже беременные женщины могут еще раз забеременеть, но в следующем цикле. Это довольно редкое явление, о котором слышали не все.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc .

Что известно о суперфетации

Суперфетация - это наступление второй беременности двумя эмбрионами, которые образуются в течение двух отдельных менструальных циклов.

При суперфекундации происходит овуляция двумя или более яйцеклетками в одном цикле, может быть от одного или другого партнера или донора. То есть в этом случае срок беременности обоих эмбрионов одинаков.

У людей - вероятность суперфетации приближается к нулю, а вот у некоторых видов животных - встречается чаще.

Врачи говорят, что естественные механизмы развития беременности являются основной защитой от суперфетации.

Как работает организм женщины

У беременных существенно меняется гормональный фон и вся работа организма направлена на развитие плода.

без овуляции - новая беременность невозможна

слизистая пробка, находящаяся в шейке матки, затрудняет проникновение сперматозоидов

гормональные изменения также блокируют возможность имплантации эмбриона в слизистую матки

Поэтому, даже если второй эмбрион каким-то образом образовался, то маловероятно, что он сможет расти в матке.

Какие есть случаи

Случаи суперфекундации происходят очень редко.

Известны случаи, когда были вследствие применения вспомогательных репродуктивных технологий, когда женщине проводили ЭКО или внутриматочную инсеминацию. А потом оказалось, что они дополнительно забеременели естественным путем.