Дуже рідкісне явище: чи може жінка завагітніти, якщо вона вже чекає на дитину

Трапляються випадки, коли вже вагітні жінки можуть ще раз завагітніти, але в наступному циклі. Це досить рідкісне явище, про яке чули не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc .

Що відомо про суперфетацію

Суперфетація - це настання другої вагітності двома ембріонами, які утворюються протягом двох окремих менструальних циклів.

При суперфекундації відбувається овуляція двома або більше яйцеклітинами в одному циклі, може бути від одного або іншого партнера чи донора. Тобто в цьому випадку термін вагітності обох ембріонів однаковий.

У людей - ймовірність суперфетації наближається до нуля, а ось в деяких видів тварин - зустрічається частіше.

Лікарі кажуть, що природні механізми розвитку вагітності є основним захистом від суперфетації.

Як працює організм жінки

У вагітних суттєво змінюється гормональний фон і вся робота організму спрямована на розвиток плода:

без овуляції - нова вагітність неможлива

слизова пробка, що у шийці матки, ускладнює проникнення сперматозоїдів

гормональні зміни також блокують можливість імплантації ембріона в слизову оболонку матки

Тому, навіть якби другий ембріон якимсь чином утворився, то малоймовірно, що він зможе рости в матці.

Які є випадки

Випадки суперфекундації трапляються вкрай рідко.

Відомі випадки, коли були в наслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій, коли жінці проводили ЕКЗ чи внутрішньоматкову інсемінацію. А потім виявилось, що вони ще додатково завагітніли природним шляхом.