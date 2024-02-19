Это поможет защитить маму и ребенка: вот что нужно сделать перед беременностью

На этапе подготовки к беременности женщине по меньшей мере нужно сделать определенные прививки. Это нужно, чтобы защитить беременную и будущего малыша от инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Скрининг на инфекции

Инфекционист Роман Пономаренко рассказал, что не всегда человек может помнить или знать свою историю перенесенных заболеваний. Поэтому когда женщина планирует стать мамой, ей необходимо проверить свой иммунитет к тем болезням, которые особенно опасны во время беременности.

Речь идет о следующих обследованиях:

на антитела (IgG) к краснухе, коре и паротиту

на весь профиль гепатита B (покажет наличие или отсутствие возбудителя)

на наличие ВИЧ-инфекции

на гепатит C

на антитела к ветряной оспе

Такие обследования позволяют сформировать надлежащую тактику действий.

Какие прививки сделать на этапе планирования беременности

Большинство вакцин абсолютно безопасны для женщин, вынашивающих ребенка. Однако есть и такие, которые не разрешены в период беременности.

Именно на них прежде всего следует обратить внимание при планировании материнства, чтобы привиться к зачатию ребенка и защитить себя и будущего младенца.

Речь идет о так называемых "живых" вакцинах.

корь, паротит, краснуха (КПК)

ветряная оспа

Во время беременности эти болезни несут большую угрозу здоровью малыша.

Как привиться

Прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу или врачу и получить дальнейшие рекомендации. Вакцинироваться вы сможете за свой счет.

Важно, что прививки против КПК и ветряной оспы проводят не позднее чем за 28 дней до зачатия. Если по определенным причинам женщина не успела привиться к беременности, следует отложить вакцинацию на период после родов.

Следует учесть, что в течение 2022-2023 г. вакцины против ветряной оспы в Украине не было. Если у вас есть необходимость сделать эту прививку, то обсудите это совместно с семейным врачом.

От каких болезней защититься во время беременности

Вакцину от гепатита B можно делать и во время беременности.

Также по Национальному календарю прививок взрослые люди должны делать вакцину от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. В настоящее время существуют только комбинированные вакцины, которые одновременно защищают от дифтерии, столбняка и коклюша.

Независимо от того, когда беременная женщина получала указанную прививку, следует вакцинироваться от коклюша в период между 27 и 36 неделями беременности.

К тому же помните о вакцинации от гриппа, которая проводится каждый год. Важно защититься от инфекции, поскольку беременные переносят ее гораздо хуже, в некоторых случаях может потребоваться госпитализация.