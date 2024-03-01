Анна Саливанчук развелась с мужем-нардепом после 8 лет брака

Анна Саливанчук развелась с мужем

По словам звезды, это произошло еще в мае прошлого года, но сообщить о разрыве она решилась лишь сейчас, в первый день весны.

"Время пришло сказать вам правду. Я давно от вас кое-что скрывала. Многие из вас поняли, у меня куча сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала- больно болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт- это все была работа над собой, чтобы снова найти себя, себя настоящую", - начала сообщение актриса.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"18.05.2023 я РАЗВЕЛАСЬ. Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но тщетно. К сожалению дети страдают в первую очередь, если их родители не счастливы. Поэтому да, я свободна", - написала она.

Причину развода актриса раскрывать не стала и попросила не расспрашивать у нее подробностей.

"Я с детства была уверена, что выйду замуж один раз и на всю жизнь, но что-то пошло не так, и я знаю что... Но умоляю, не спрашивайте, почему, как и зачем. Просто порадуйтесь за меня, что я иду дальше и эту книгу я дочитала до конца", - подытожила Анна.

Напомним, Саливанчук вышла замуж за Божкова в 2015 году. В том же году у них родился сын Глеб, а через пять лет - Никита.

Анна Саливанчук с мужем и детьми (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

Слухи о проблемах в семье ходили уже давно, однако актриса опровергала все, хотя и не скрывала, что у них с мужем возникают серьезные кризисы.

Из-за них звездная пара даже обращались к семейному психологу.