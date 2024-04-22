"Волнуюсь за него". Елена Кравец рассказала о последней переписке с Зеленским

Ведущая и актриса Елена Кравец рассказала об изменениях, которые заметила в президенте Владимире Зеленском, а также вспомнила последнюю переписку с ним.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для проекта "У ліжку" .

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Известно, что до полномасштабного вторжения РФ семьи Кравец и Зеленских поддерживали тесные отношения, однако большая война изменила все.

Теперь они очень редко встречаются. Несмотря на это, Елена призналась, что очень переживает за друзей, поскольку они остаются для нее близкими людьми.

"Я волнуюсь за него, как за очень близкого и важного мне человека. Почти так же, как и за мужа. Я волнуюсь, потому что это очень родной моему сердцу человек, как и вся их семья. Тот факт, что мы сейчас меньше видимся, - он накладывает отпечаток, конечно. Не то, что не меньше видимся, а мы не видимся вообще", - поделилась актриса.

Рассказала она также и об изменениях, которые заметила в президенте. В частности, во внешнем виде и голосе.

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

"Я вижу любые незначительные изменения в голосе, во внешнем виде, я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать, какие важные решения принимать. Иногда мне кажется, что это какой-то сон", - сказала актриса.

Сейчас семья практически не поддерживает связь. Однако недавно звезда встретилась с Еленой Зеленской.

"У меня нет с ней контактов, потому что это безопасность, и я это понимаю. Недавно такая была удача увидеться, очень быстро. Моя дочь вела подкаст о ментальном здоровье, Елена Зеленская была приглашенной гостьей. Я, пользуясь этой возможностью, просто приехала на съемки обняться", - вспомнила Кравец.

Также она добавила, что иногда может даже написать сообщение главе государства. Последний раз это было в день рождения его жены.

Елена в переписке с Зеленским поздравила первую леди и попросила президента передать любимой ее слова.

"Я поздравляла жену Елену с днем рождения и просила, чтобы он передал. Ответил: "Спасибо, все передам", - рассказала она.