Не в душі. Трихолог розповіла, як правильно мити волосся для максимальної користі

Багато хто мріє мати доглянуте волосся, при цьому не докладати багато зусиль. Як виявилось, мити голову потрібно мити над ванною, а не стоячи під душем і в цьому є багато переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського трихолога Рейчел Валентайн.

Як правильно мити волосся

Часто люди випробовують всі шампуні та кондиціонери на ринку, експериментують зі скрабами для шкіри голови та застосовували різні олії, але все одно незадоволені станом свого волосся.

Однак трихолог виявив просту зміну в розпорядку дня, яка може кардинально змінити ситуацію - і все це пов’язано з тим, як ви миєте волосся.

Трихолог Рейчел Валентайн розповіла, що миття волосся над ванною полегшує доступ до всіх зон, подібно до досвіду в салоні. Експерт також зазначила, що цей метод полегшує змивання масок і інших засобів без незручності стояти під душем, таким чином економлячи воду.

Як часто потрібно мити волосся

Мити волосся треба в міру його забруднення, не рідше 1 разу на 4-5 днів. Важливо, що точної цифри немає, адже це все індивідуально.

Все залежить від типу волосся, кількості споживаних жирів і вуглеводів, від індивідуальних особливостей людини. Не можна допускати появи засмальцьованого та зліпленого волосся та сверблячки. Це сприяє появі хвороботворної мікрофлори та грибкових захворювань.

Якщо ви ведете активний спосіб життя і волосся потребує щоденного миття, то необхідно використовувати безсульфатні шампуні, а якщо часто користуйтеся різними стайлінговими засобами, то вам для видалення засобів необхідні шампуні для глибокого очищення.

Чи потрібно наносити шампунь двічі

Якщо ви проводите багато часу надворі чи використовуєте багато засобів для стайлінгу, подвійне нанесення шампуню допоможе змити накопичені часточки бруду.

Однак, якщо ви миєте волосся майже щодня, тоді краще наносити шампунь лише один раз. Все тому, що занадто велика кількість шампуню може змити з волосся природні захисні олії і зробити волосся вразливим до пошкоджень.

Сухий шампунь може миттєво зробити стан волосся кращим між процедурами миття. Він адсорбує надлишки олій і надає об’єму від коренів, робить волосся чистішим на вигляд.

До того ж важливо не мити волосся занадто гарячою чи холодною водою, температура води має сильно відрізнятися від температури тіла, тобто приблизно 35-40 градусів.