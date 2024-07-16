10 неожиданных причин частого выпадения волос
После очередного расчесывания десяток волосков могут оставаться на расческе. Многие начинают паниковать и принимать немедленные меры по сохранению шевелюры. Такое состояние возникает по некоторым причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Неожиданные причины
По словам эксперта, есть 10 неожиданных причин, которые могут привести к сильному выпадению волос:
- анемия или железодефицит. Если ферритин - белок, запасающий железо, низкий, то трудно будет остановить потерю волос и отрастить новые. Для здоровья волос уровень ферритина должен быть 80-90 нг/мл
- низкое потребление животного белка в пищу
- дефицит витаминов группы B
- низкое потребление жира в рационе - оптимальное соотношение растительного и животного жира - 60/40
- нехватка питательных веществ и микроэлементов в рационе: меди, марганца, селена, железа, цинка, витамина А, аргинина
- сильный и длительный стресс
- андрогенная алопеция - самая частая причина выпадения волос у женщин гормонального характера. Лечится с помощью стабилизации гормонального фона
- автоиммунные заболевания
- дефицит витамина Д3
- чрезмерное использование стайлинговых средств (лака, мусса, геля) и высоких температур для укладки волос, химическая завивка
Какие продукты могут провоцировать выпадение
Следует исключить из своего рациона чипсы, в состав которых входит много жиров. Они могут не только привести к выпадению волос, но и стать причиной развития опасных болезней, таких как заболевания сердца.
Также старайтесь избегать сладостей, включая конфет. Не менее опасны для густых волос хлопья для завтрака и газированные сладкие напитки. Все эти продукты содержат большое количество сахара, натрия и соли, поэтому могут спровоцировать не только облысение, но и появление перхоти.
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