"Три склянки", медовий і шарлотка: найкращі рецепти пісних яблучних пирогів до Спасу

Яблучний Спас ми відзначимо вже 19 серпня. Головним символом свята будуть яблука, які можна святити, загадувати на них бажання, і, звісно ж, готувати смачнющі пироги. Оскільки триває Успенський піст, пропонуємо вам рецепти випічки без масла, молока та яєць. Це смачно, просто і дешево!

Читайте нижче в матеріалі Styler , як приготувати яблучні "викрутаси".

Пісний медовий пиріг з яблуками

Складники на форму 20 см:

2 склянки борошна (склянка 200 мл, 260 г)

2 чайні ложки розпушувача

1/4 чайної ложки кориці

дрібка солі

1 склянка води

1 склянка цукру (200 г)

2 столові ложки меду

1 чайна ложки соди (без гірки)

0,5 столової ложки оцту чи лимонного соку

2 столові ложки олії

2 яблука

Таким буде наш медівник (скріншот: YouTube/СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти)

Покрокове приготування

Просійте в миску дві склянки борошна. Додайте сіль, розпушувач, корицю.

До каструлі влийте воду, додайте цукор і мед. Нагрівайте суміш на невеликому вогню до розчинення цукру. Додайте соду, погашену оцтом чи лимонним соком.

Суміш почне пінитись. Зніміть її з вогню та влийте в борошно, перемішайте ложкою і додайте олію. Замісіть рідке тісто.

Вилийте тісто в форму, вистелену пергаментом. Прикрасьте очищеними шматочками яблука.

Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 50-55 хвилин до сухої дерев'яної шпажки.

Коли медівник з яблуками охолоне, притрусіть його цукровою пудрою. Смачного!

Насипний яблучний пиріг "Три склянки"

Інгредієнти (на склянку 250 мл):

1 склянка борошна

1 склянка цукру цукор

1 склянка манки

1 ч. л. з гіркою розпушувача

200 мл води вода

30 мл соняшникової олії соняшникова олії

Таким буде наш насипний пиріг (скріншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Покрокове приготування

Змішайте в сухому посуді борошно, манку, цукор, розпушувач. Перемішайте. Розділіть на чотири частини.

Яблука почистіть і натріть на крупній тертці. Розділіть на три частини.

Форму діаметром 20 см застеліть пергаментом і змастіть олією.

Викладіть чергуючи сухі інгредієнти та яблука. Розподіляйте і злегка притискайте.

Змішайте воду з олією й акуратно влийте на пиріг. Зробіть проколи виделкою, щоб розподілити рідину.

Відправте до розігрітої до 180 градусів духовки на 45 хвилин.

Готовий пиріг залиште охолонути і присипте цукровою пудрою. Смачного!

Пісна яблучна шарлотка

Складники:

300 г борошна

2 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. солі

180 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

180 мл води

75 мл соняшникової олії

4 яблука

Такою буде наша шарлотка (скріншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Покрокове приготування

Просійте борошно і додайте до нього всі сухі компоненти: борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.

Додайте в суміш воду і олію, перемішайте до однорідності.

Додайте почищені й порізані три яблука, перемішайте. Вилийте суміш у вистелену пергаментом форму.

Зверху викладіть порізане тонкими дольками яблуко, посипте корицею.

Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.

Готовий пиріг охолодіть і посипте цукровою пудрою. Смачного!