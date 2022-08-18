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Яблучний Спас 19 серпня: як дізнатися майбутнє і загадати бажання на яблуках

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Четвер 18 серпня 2022 19:00
Яблучний Спас 19 серпня: як дізнатися майбутнє і загадати бажання на яблуках Фото: Яблучний Спас 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний Спас - свято більше народне, яке переплелося з релігійними традиціями, адже 19 серпня 2022 за церковним календарем відзначається важливе дванадесяте свято - Преображення Господнє.

Головною окрасою і символом дня звісно ж є яблуко, неодмінно - з нового врожаю. На ньому можна загадувати бажання, а також дізнаватися свою долю.

Як це правильно зробити, читайте в нашому матеріалі Styler нижче.

Як загадати бажання на яблуку

Під час святкової служби 19 серпня - яблука є головною окрасою кошика, який несуть на освячення. Після цього фруктами пригощали близьких і обов'язково куштували самі.

З яблуками можна пекти пироги і пиріжки, варити перше варення, робити салати та десерти, прикрашають ними святковий стіл.

Вважалося, що після освячення яблука набувають "чарівної" сили, і якщо загадати бажання, відкушуючи перший шматочок, то воно обов’язково здійсниться. Головне - бажання має бути добрим, світлим. Якщо набажати щось поганого, комусь на зло, це повернеться до вас бумерангом.

Яблучний Спас 19 серпня: як дізнатися майбутнє і загадати бажання на яблуках

Спечіть пісний яблучний пиріг на Спас (скріншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Дізнаємося майбутнє по першому яблуку

Коли ви відкусите своє перше "спасове" яблуко, можете зрозуміти, що вас чекає в майбутньому.

Якщо шматочок буде кислим - будьте готові до труднощів, солодким - чекайте на радість.

А ще вірили, хто в цей день з’їсть освячений солодкий плід, буде здоровим і сильним.

До слова, раніше в народі вірили, що до Спасу не можна куштувати яблука з нового врожаю, але в наш час така традиція видається трохи дивною. Адже яблука нам доступні цілий рік. Якщо ви любите погризти соковиті фрукти - на здоров'я, адже яблука - одні з найкорисніших фруктів у світі.

Яблучний Спас 19 серпня: як дізнатися майбутнє і загадати бажання на яблуках

Відкусіть яблуко і дізнайтеся свою долю (фото: Freepik)

Що покласти в кошик на Спас

Окрім яблук можна освячувати фрукти та овочі з нового врожаю: груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю тощо.

Можна, як і на Медовий Спас, святити мед, стільники.

Допускаються пироги з яблуками, іншими фруктами, овочами. Головне - вони мають бути пісними.

На Спас також заведено освячувати колоски пшениці та жита, васильки та чорнобривці.

А от м'ясні продукти чи алкоголь нести до храму заборонено.

Яблучний Спас 19 серпня: як дізнатися майбутнє і загадати бажання на яблуках

На Спас святковий кошик символізує добрий врожай (фото: instagram.com/stolychnyi)

На Спас можна трохи відступити від посту

Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту (14-27 серпня), в цей день є винятки - можна поїсти риби і випити червоного вина.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.

Раніше ми писали, як приготувати смачні пісні пироги до Яблучного Спасу. Три найкращі українські рецепти.

Також повідомлялося про церковний календар на вересень 2022.

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