"Глупая идея". Елена Кравец попала в скандал из-за белья для женщин-военных

В киевском метрополитене заметили спорный рекламный баннер с изображением звезды "Квартала 95" Елены Кравец. В нем она от имени военнослужащей рассказывает о неудобном нижнем белье, которое якобы мешает ей выполнять боевые задачи на фронте. Такой "кринжовый" подход вызвал возмущение у некоторых украинцев, которые сочли это "неуважением" к женщинам-военным.
Больше деталей о скандале узнайте на РБК-Украина (проект Styler).
В январе этого года Кравец стала лицом рекламной кампании бренда brabrabra, который совместно с "Женским ветеранским движением" выпустил белье для женщин-военнослужащих.
Инициатива под названием "Одна за одну" была направлена на обеспечение защитниц качественным бельем и поднимала вопрос о важности комфортабельного нижнего белья для женщин на передовой.
Через некоторое время в киевском метрополитене появились рекламные баннеры с изображением Елены, которая рассказывает от имени женщины-военнослужащей о проблемах неудобного белья.
Рекламный баннер с Еленой Кравец (фото: x.com/ASarnatska)
На плакате была надпись: "Были моменты, когда белье не держало, и во время выполнения своих обязанностей просто выпадала грудь".
Эти слова Кравец якобы произносила от имени женщины-военной с позывным "Пиранька".
Рекламная кампания вызвала волну критики и возмущения в соцсетях. Украинцы массово пишут о том, что такая реклама - это пиар на теме военнослужащих и просто "кринж".
Вот что думает об этом сержант и медик Алина Сарнацкая.
"Очень успешный проект. Брабрабра хотела пиар на военных и продавать лифчики. Портной просто хотела пиар на военных, ГО хотела пиар на военных и передаст им лифчики. Все довольны. А я бы хотела никогда не видеть этот позор и я не очень довольна", - возмутилась военная.
"А еще больше я скучаю из-за того, какой образ военных вновь и вновь создают "женские инициативы". Все мои знакомые женщины могут справиться со своей грудью и говорить за себя сами. Без помощи Кравец", - добавила она.
Украинцы же пишут следующее:
Ведущая и бренд brabrabra объединились, чтобы вместе ответить на часто встречающиеся недовольные комментарии украинцев.
Как они объяснили, Кравец, а также ведущая Надежда Матвеева, блогерша Даша Квиткова и Ольга Руднева решили принять участие в благотворительном проекте, чтобы привлечь внимание к проблемам женщин на передовой.
Фотографии участниц не использовали, чтобы не подвергать их опасности.
Цитату оставили неизменной, чтобы сохранить ее прямоту. Цель проекта - собрать средства на 10 тысяч пар качественного и удобного белья для военных.
Реакция brabrabra и Портной на скандал (фото: instagram.com/lennykravet)
Недавно Елена Кравец рассказала о последней переписке с Зеленским.
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При написании материала использовались следующие источники: соцсеть X Алины Сарнацкой.