"Дурна ідея". Олена Кравець потрапила у скандал через білизну для жінок-військових

Що передувало скандалу

У січні цього року Кравець стала обличчям рекламної кампанії бренду brabrabra, який спільно з "Жіночим ветеранським рухом" випустив білизну для жінок-військовослужбовців.

Ініціатива під назвою "Одна за одну" була спрямована на забезпечення захисниць якісною білизною і порушувала питання про важливість комфортабельної спідньої білизни для жінок на передовій.

Через деякий час у київському метрополітені з'явилися рекламні банери із зображенням Олени, яка розповідає від імені жінки-військовослужбовця про проблеми незручної білизни.

Рекламний банер з Оленою Кравець (фото: x.com/ASarnatska)

На плакаті був напис: "Були моменти, коли білизна не тримала, і під час виконання своїх обов'язків, просто випадали груди".

Ці слова Кравець нібито вимовляла від імені жінки-військової з позивним "Піранька".

Реакція юзерів

Рекламна кампанія викликала хвилю критики і обурення у соцмережаї. Українці масово пишуть про те, що така реклама - це піар на темі військовослужбовців і просто "крінж".

Ось що думає про це сержантка та медикиня Аліна Сарнацька.

"Дуже успішний проєкт. Брабрабра хотіла піар на військових і продавать ліфчики. Кравець просто хотіла піар на військових, ГО хотіла піар на військових і передасть їм ліфчики. Всі довольні. А я б хотіла ніколи не бачити цей позор і я не дуже довольна", - обурилася військова.

"А ще більше я сумую через те, який образ військових знов і знов створюють "жіночі ініціативи". Всі мої знайомі жінки можуть справитися зі своїми грудьми і говорити за себе самі. Без допомоги Кравець", - додала вона.

Українці ж пишуть наступне:

Ми пахали - я і трактор

Бо це зручно. Взяти чужий досвід і покласти свій фейс

Це взагалі - мовний покруч якийсь... Дурна ідея

Цікаво почути, чому Кравець погодилась, чи ініціювала таке. Ну про шось же вона думала

І хтось же за цей концепт гроші отримав. Чому військова сама не може говорити про незручності своїх грудей при виконанні ними обовʼязків? І чому Кравець, людина максимально далека від війни, говорить за чужі груди? Це що, якась сороміцька тема

Як відреагував бренд і Кравець

Ведуча і бренд brabrabra об'єдналися, щоб разом відповісти на незадоволені коментарі українців, які часто зустрічаються.

Як вони пояснили, Кравець, а також ведуча Надія Матвєєва, блогерка Даша Квіткова та Ольга Руднєва вирішили взяти участь у благодійному проєкті, щоб привернути увагу до проблем жінок на передовій.

Фотографії учасниць не використовували, щоб не наражати їх на небезпеку.

Цитату залишили незмінною, щоб зберегти її прямоту. Мета проекту - зібрати кошти на 10 тисяч пар якісної та зручної білизни для військових.

Реакція brabrabra і Кравець на скандал (фото: instagram.com/lennykravet)