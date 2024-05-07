ТЦК, "сискадовска" и другие. 5 самых громких "военных" скандалов с "Кварталом 95"

Женский квартал (Проект "Квартала 95") снова попал в скандал . В этот раз общество возмутил номер о бывшем начальнике Ровенского ТЦК Александре Ярмошевиче, который целовался на работе с двумя женщинами.

Опозорили военных в номере о ТЦК

В номере показали пародию на сотрудников ТЦК. В нем сыграли экс-участник шоу "Холостячка" на СТБ, Андрей Рыбак, и актрисы проекта Ирина Сопонару, Анастасия Оруджева. В этом эпизоде они были одеты в военной форме и рассказывали о том, как работает ТЦК. В частности о "специальном шифре "ДПО", который расшифровывается как "прикосновения, поцелуи, объятия". Актеры на сцене эмоционально целовались - это такой вроде бы как такой способ "сдать отчет".

Украинцы не увидели юмора в этом номере, наоборот - многие это расценили как унижение украинских военных, ведь актеры были в армейской форме.

Скандал вокруг номера о девушке из Скадовска

В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" актеры показали номер о русскоязычной девушке из Скадовска, которая пытается изучать украинский. Героиня пародии практически каждое слово извращала, в результате, как подметили украинцы, это было позорно, а не смешно. Девушка даже не могла четко сказать, что она "со Скадовска", а произнесла это как "сискадовская".

Городской голова Скадовска Александр Яковлев и многие публичные люди отреагировали на номер. Они отметили, что это аллюзия на всех людей, которые сейчас пытаются перейти на украинский. И что людей, оказавшихся в оккупации, как жители Скадовска, нужно поддержать, а не стыдить.

В конце концов актеры номера Юрий Великий и Ирина Гатун извинились за роли, заявив, что не хотели оскорбить украинцев. Сам эпизод удалили с платформы You Tube, а спектакли (вне проекта "Квартала 95") с участием Гатуна отменили.

Номер о мужчинах, чьи жены уехали за границу

Весной разгорелся скандал вокруг номера об украинских семьях, которые вынужденно расстались из-за полномасштабной войной. В этом номере снова сыграла Ирина Гатун. Она изобразила женщину, которая вернулась с Польши. Практически весь сюжет построен на том, что муж очень "изголодался" по плотским утехам, поэтому постоянно требовал близости с женой.

Актеры использовали в номере народную песню "Ой, у вишневому саду", превратив ее в "похотливую оду". Зрители оставили много возмутительных комментариев под видео с этим номером, отметив, что это низкосортный юмор.

Анонс развлекательного шоу на фоне обстрелов Украины и концерт в Буковеле

"Квартал 95" за день до Нового года на своей странице Instagram разместил анонс развлекательного шоу, чем очень разозлил украинцев. Днем ранее, 29 декабря, Россия нанесла многочисленные ракетные удары по всей Украине. Это была одна из самых массовых атак.

Тогда под вражеским огнем оказался Киев, Запорожье, Одесса, Днепр, Харьков и Львов. Были десятки жертв, в ряде городов объявили траур. Но "Квартал 95" не почувствовал общую атмосферу, которая тогда царила среди украинцев. Люди восприняли анонс шоу, как полную оторванность артистов от текущих событий. Тогда в комментариях на странице студии оставили сотни гневных комментариев.

Отметим, что буквально несколько дней до этого "Квартал 95" вынужден был отменить свой новогодний концерт в Буковеле, билеты на который стоили от 1119 до 2499 гривен. Причиной тому, скорее всего, стало заявление главного редактора Censor.NET Юрия Бутусова о том, что представители ТЦК могли бы собрать на этом концерте полноценный батальон.

Реакция украинцев на анонс новогоднего шоу (скриншот)

Елена Кравец и деньги из госбюджета

Украинская актриса и ведущая шоу "Тихий вечір" на телеканале "Дом" Елена Кравец, экс-участница "Квартала 95", в канун Нового года попала в громкий скандал из-за финансирования ее шоу. На него вроде бы как из госбюджета должны были выделить 27,5 млн грн.

Многие украинцы обвиняли ее в том, что деньги выделили на шоу "по блату", поскольку у нее давно тесный контакт с президентским проектом "Кварталом 95".

В результате Кравец пояснила, что эти деньги были заложены на шоу еще в начале 2023 года, а в 2024 программа не будет выходить.