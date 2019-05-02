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Думаємо про "фишечки": у Зеленського розповіли про інавгурацію


Сценарист Зеленського пообіцяв, що інавгурація буде цікавою

Сценарист серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк розповів про те, як проходитиме інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Деталі він повідомив в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Юрій Костюк зазначив, що точна дата інавгурації досі невідома і він зізнався, що підготовка все одно йде.

"Поки ще не знаємо. Як готуємося – думаємо про "фішечки". Зрозуміло, що є офіційна процедура, яку ми шануємо", - розповів Костюк.

Він додав, що спочатку хотіли провести інавгурацію в іншому місці, але з'ясувалося, що для цього доведеться змінювати регламент.

"Ми, до речі, думали, чи можна вивести депутатів в інше місце на інавгурацію, але для цього потрібно змінювати регламент. Тобто, є історичні процедури, які ми повинні поважати і виконувати. А потім – ми ще щось придумаємо. Ми в процесі обговорення, не хочу розкривати всі секрети. Я думаю, що такий інавгурації ще не було. Можу сказати, що щось буде цікаве", - додав Костюк.

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також сценарист додав, що до офіційної інавгурації прізвища майбутньої команди президента називатися не будуть.

"Ми не можемо назвати главу СБУ або, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інше – призначити. У нас зараз немає ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це має бути – перевірити, чи є у них родичі в Росії, який у них бекграунд, яка у них реальна біографія", - пояснив Костюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Володимира Зеленського виникла ідея про те, щоб провести дебати на НСК "Олімпійський".

А також розповідали про те, що Володимир Зеленський розповів, що спільного в України і Росії.

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