Без духовки, раскатки и замеса! Праздничный шоколадный торт прямо на сковороде

Праздничный шоколадный торт можно испечь без лишней мороки, раскатывания, вымешивания и даже духовки.

Как порадовать родных и близких вкуснятиной, рассказали на YouTube канале Onyshkevychi.

Составляющие

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Молоко – 300 мл

Масло растительное – 100 мл

Мука – 300 г

Какао – 40 г

Разрыхлитель - 10 г

Сода – 1/2 ч. л.

Уксус – 1 ст. л.

Для крема:

Молоко – 500 мл

Пудинг – 1 уп. (40 ч)

Сахарная пудра – 100 г.

Сметана (20%) – 300 г

Для глазури:

Шоколад (черный 57-80%) – 80 г

Масло растительное – 30 мл

Пошаговое приготовление

В миску вбейте яйца и взбейте в пену. Добавьте сахар и перемешайте до однородности. Добавьте молоко, растительное масло и тщательно перемешайте. Растворите соду в уксусе, добавьте в массу и перемешайте.

Соедините в отдельной емкости сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель. Добавьте сухую массу в жидкие ингредиенты и замесите тесто консистенции густой сметаны.

Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выпекайте коржи, выкладывая по две столовые ложки теста. Если масса очень густая, можно добавить немного молока.

Выпекайте под крышкой каждый корж. С одной стороны 4-5 минут, с другой – 2-3 минуты без крышки.

Приготовьте крем. Всыпьте в миску пудинг и вылейте треть холодного молока от общей массы. Остальное перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь и влейте растворенный пудинг. Постоянно перемешивайте массу, дайте ей закипеть и сразу уберите с огня. Переложите крем в другую емкость и накройте пленкой в контакт.

Взбейте сметану с сахарной пудрой и добавьте охлажденный пудинг, перемешайте все вместе миксером или венчиком.

Соберите торт, перемазав коржи кремом. Дайте постоять пару часов, а затем украсьте по своему вкусу, залейте сверху глазурью (растопите шоколад и добавьте масло).