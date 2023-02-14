Без духовки, раскатки и замеса! Праздничный шоколадный торт прямо на сковороде
Праздничный шоколадный торт можно испечь без лишней мороки, раскатывания, вымешивания и даже духовки.
Как порадовать родных и близких вкуснятиной, рассказали на YouTube канале Onyshkevychi.
Составляющие
Для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Молоко – 300 мл
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 300 г
- Какао – 40 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Уксус – 1 ст. л.
Для крема:
- Молоко – 500 мл
- Пудинг – 1 уп. (40 ч)
- Сахарная пудра – 100 г.
- Сметана (20%) – 300 г
Для глазури:
- Шоколад (черный 57-80%) – 80 г
- Масло растительное – 30 мл
Пошаговое приготовление
В миску вбейте яйца и взбейте в пену. Добавьте сахар и перемешайте до однородности. Добавьте молоко, растительное масло и тщательно перемешайте. Растворите соду в уксусе, добавьте в массу и перемешайте.
Соедините в отдельной емкости сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель. Добавьте сухую массу в жидкие ингредиенты и замесите тесто консистенции густой сметаны.
Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выпекайте коржи, выкладывая по две столовые ложки теста. Если масса очень густая, можно добавить немного молока.
Выпекайте под крышкой каждый корж. С одной стороны 4-5 минут, с другой – 2-3 минуты без крышки.
Приготовьте крем. Всыпьте в миску пудинг и вылейте треть холодного молока от общей массы. Остальное перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь и влейте растворенный пудинг. Постоянно перемешивайте массу, дайте ей закипеть и сразу уберите с огня. Переложите крем в другую емкость и накройте пленкой в контакт.
Взбейте сметану с сахарной пудрой и добавьте охлажденный пудинг, перемешайте все вместе миксером или венчиком.
Соберите торт, перемазав коржи кремом. Дайте постоять пару часов, а затем украсьте по своему вкусу, залейте сверху глазурью (растопите шоколад и добавьте масло).
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