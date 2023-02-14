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Без духовки, розкатки і замісу! Святковий шоколадний торт просто на сковорідці

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Вівторок 14 лютого 2023 08:30
Без духовки, розкатки і замісу! Святковий шоколадний торт просто на сковорідці Як спекти шоколадний торт без духовки (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Святковий шоколадний торт можна спекти без зайвої мороки, розкатування, вимішування і навіть духовки.

Як порадувати рідних та близьких смакотою, розповіли на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники

Для тіста:

  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Молоко - 300 мл
  • Олія - 100 мл
  • Борошно - 300 г
  • Какао - 40 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Сода - 1/2 ч. л.
  • Оцет - 1 ст. л.

Для крему:

  • Молоко - 500 мл
  • Пудинг - 1 уп. (40 г)
  • Цукрова пудра - 100 г.
  • Сметана (20%) - 300 г

Для глазурі:

  • Шоколад (чорний 57-80%) - 80 г
  • Олія - 30 мл

Покрокове приготування

В миску вбийте яйця і збийте в піну. Додайте цукор і перемішайте до однорідності. Додайте молоко, олію і ретельно перемішайте. Розчиніть соду в оцті, додайте до маси і перемішайте.

З'єднайте в окремій ємності сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач. Додайте суху масу до рідких інгредієнтів і замісіть тісто консистенції густої сметани.

Розігрійте пательню, змастіть вершковим маслом і випікайте коржі, викладаючи по дві столові ложки тіста. Якщо маса дуже густа, можна додати трохи молока.

Випікайте під кришкою кожен корж. З одного боку 4-5 хвилин, з іншого - 2-3 хвилини без кришки.

Приготуйте крем. Всипте у миску пудинг і вилийте третину холодного молока від загальної маси. Решту перелийте в каструлю і поставте на вогонь і влийте розчинений пудинг. Постійно перемішуйте масу, дайте їй закипіти і одразу заберіть з вогню. Перекладіть крем в іншу ємність і накрийте плівкою в контакт.

Збийте сметану з цукровою пудрою і додайте охолоджений пудинг, перемішайте все разом міксером або вінчиком.

Зберіть торт, перемастивши коржі кремом. Дайте постояти пару годин, а потім прикрасьте на свій смак, залийте зверху глазур'ю (розтопіть шоколад і додайте олію).

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