Без духовки, розкатки і замісу! Святковий шоколадний торт просто на сковорідці
Святковий шоколадний торт можна спекти без зайвої мороки, розкатування, вимішування і навіть духовки.
Як порадувати рідних та близьких смакотою, розповіли на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники
Для тіста:
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 200 г
- Молоко - 300 мл
- Олія - 100 мл
- Борошно - 300 г
- Какао - 40 г
- Розпушувач - 10 г
- Сода - 1/2 ч. л.
- Оцет - 1 ст. л.
Для крему:
- Молоко - 500 мл
- Пудинг - 1 уп. (40 г)
- Цукрова пудра - 100 г.
- Сметана (20%) - 300 г
Для глазурі:
- Шоколад (чорний 57-80%) - 80 г
- Олія - 30 мл
Покрокове приготування
В миску вбийте яйця і збийте в піну. Додайте цукор і перемішайте до однорідності. Додайте молоко, олію і ретельно перемішайте. Розчиніть соду в оцті, додайте до маси і перемішайте.
З'єднайте в окремій ємності сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач. Додайте суху масу до рідких інгредієнтів і замісіть тісто консистенції густої сметани.
Розігрійте пательню, змастіть вершковим маслом і випікайте коржі, викладаючи по дві столові ложки тіста. Якщо маса дуже густа, можна додати трохи молока.
Випікайте під кришкою кожен корж. З одного боку 4-5 хвилин, з іншого - 2-3 хвилини без кришки.
Приготуйте крем. Всипте у миску пудинг і вилийте третину холодного молока від загальної маси. Решту перелийте в каструлю і поставте на вогонь і влийте розчинений пудинг. Постійно перемішуйте масу, дайте їй закипіти і одразу заберіть з вогню. Перекладіть крем в іншу ємність і накрийте плівкою в контакт.
Збийте сметану з цукровою пудрою і додайте охолоджений пудинг, перемішайте все разом міксером або вінчиком.
Зберіть торт, перемастивши коржі кремом. Дайте постояти пару годин, а потім прикрасьте на свій смак, залийте зверху глазур'ю (розтопіть шоколад і додайте олію).
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