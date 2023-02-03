Пирог на 1 яйцо, без всякого взбивания: вкусная и простая выпечка
Простая и быстрая выпечка всегда придет на выручку, когда времени маловато, да и тратиться не очень хочется. Именно таков рецепт лимонного пирога, для которого понадобится 1 яйцо, вилка для взбивания, духовка и еще немного ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.
Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee на канале YouTube.
Составляющие на форму диаметром 20 см:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
- Лимон – 1 шт.
- Растительное масло без запаха – 70 г
- Молоко – 200 г
- Мука – 240 г
- Разрыхлитель – 10 г
Пошаговое приготовление
Подготовьте все ингредиенты заранее. Они должны быть комнатной температуры.
Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.
Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок. Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного состояния.
Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Вылейте тесто в форму.
Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой.
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