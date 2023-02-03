Пирог на 1 яйцо, без всякого взбивания: вкусная и простая выпечка

Простая и быстрая выпечка всегда придет на выручку, когда времени маловато, да и тратиться не очень хочется. Именно таков рецепт лимонного пирога, для которого понадобится 1 яйцо, вилка для взбивания, духовка и еще немного ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Вылейте тесто в форму.

Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок. Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородного состояния.

Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.

Подготовьте все ингредиенты заранее. Они должны быть комнатной температуры.

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