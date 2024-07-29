Никакого хеппи-энда. 5 фильмов с неожиданным финалом и интересным "послевкусием"

Не все фильмы заканчиваются хеппи-эндом. Есть немало интересных кинолент, конец которых либо остается открытым, либо вообще грустный, хотя и оригинальный.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас пять фильмов с неожиданным финалом, которые стоит посмотреть.

"Женщина в черном"

Готический фильм ужасов расскажет об адвокате, который путешествует и узнает о призраке женщины. Мужчину затягивает в мистические события. Открытый финал поразил многих зрителей, некоторые до сих пор не могут определиться с тем, что же произошло в конце фильма.

"Великий Гэтсби"

Интересная лента с Леонардо Ди Каприо оставит после себя невероятное послевкусие. Драматическая история, отличная игра актеров и эффектные декорации - "картинка" действительно увлекает. Но финал ленты не порадует тех, кто любит хеппи-энды, хотя "Великий Гэтсби" точно стоит внимания.

"До встречи с тобой"

Драма с Эмилией Кларк поначалу заставит вас искренне радоваться, ведь романтические события начнут развиваться очень быстро. Впрочем, конец фильма может вызвать слезы. И эта лента точно о том, что в реальной жизни не будет "как в сказке".

"Красота по-американски"

Драма о 42-летнем мужчине, внезапно понимающем, что его жизнь стала скучной и больше не приносит счастья. И когда он решает все изменить, возникает новая проблема.

"Исчезнувшая"

Этот фильм будет держать вас в напряжении, но не "отпустит" даже после финала. История о внезапно женщине, которая внезапно исчезает, а ее мужа обвиняют в ее же убийстве, очень интересная, но грустная. И такое послевкусие останется даже после финальной сцены.