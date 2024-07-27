Не только "Марсианин". Остросюжетные фильмы о выживании, которые держат до последней минуты

Главные персонажи этих фильмов оказались в обстоятельствах, требовавших от них только одного, - выживания. И каждый, чтобы сохранить жизнь, прибегал к своим методам и размышлениям.

"Марсианин"

Лента рассказывает про астронавта Марка Уотни, который в результате ошибки остается один на Марсе, поскольку его считают мертвым. Главному герою приходится делать все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь.

"127 часов"

Лента рассказывает о биографической истории альпиниста Арона Ралстона, который в 2003 году пролежал в горах, прижатый к скале булыжником почти 5 дней. Чтобы освободиться, ему пришлось самому себе ампутировать руку.

"Жизнь Пи"

Приключенческая драма снята по одноименному роману Янна Мартеля, изданному в 2001 году. В центре сюжета - мужчина по имени Пи. Он оказался сам среди бурных волн после того, как корабль, на котором он плыл, утонул. Герой попадает в шторм, а затем узнает, что кроме него, в шлюпке есть еще несколько животных с корабля: гиена, зебра, орангутанг и тигр.

Начинается борьба за выживание, пока, в конце концов, Пи не остается один на один с тигром. Кому удастся победить?

"Снежное сообщество"

Автобиографическая лента рассказывает об авиакатастрофе, которая случается в Андах. Из 45 пассажиров, отправившихся в Чили, выживает 29. И дальше происходят события, позволяющие выжить только нескольким из них.

Выжившие продолжают терять друзей и знакомых, и оставаться в смертельно опасных природных условиях, где нет пищи и теплых вещей. В таком месте, среди гор, они проводят 70 дней - пока не находят выход из безнадежной ситуации.

"Бегущий в лабиринте"

Фильм рассказывает о подростке Томасе, который ничего не помнит, кроме своего имени. Впоследствии он оказывается среди других подростков, которые научились выживать в замкнутом пространстве.

Каждый месяц прибывает новый мальчик. Они начинают искать выход из лабиринта, где живут. Надежда на освобождение усиливается с появлением новой девочки, которая пришла к ним со странной запиской.