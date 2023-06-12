Эти 4 признака указывают на отношения, у которых есть шансы на счастливое будущее
Любовь в отношениях появляется по-разному. Порой мужчине и женщине достаточно провести друг с другом совсем мало времени, чтобы понять, что это - настоящее и надолго. Бывает так, что любовь распускается, как нежный цветок - медленно и постепенно. А бывает и любовь с первого взгляда.
Какие 4 признака указывают, что ваши отношения имеют шансы на счастливое будущее и между вами действительно любовь - читайте в материале ниже.
Любовь или страсть?
Настоящее чувство часто путают с сильной привязанностью, симпатией, страстью и даже целым спектром зависимых отношений. Но есть четкие факторы, которые указывают на настоящие чувства.
1. Вам необязательно находится рядом с этим человеком, чтобы быть счастливым. Уже сам факт существования любимого человека для вас становится источником радости.
2. Когда вы думаете об объекте любви, сцены близости не являются главными.
3. Рядом с этим человеком вам уютно, спокойно и вы испытываете внутренний дискомфорт.
4. У вас высокая эмпатическая связь с этим человеком.
5. Молчание с любимым человеком вас не гнетет.
При симпатии, даже очень сильной, человек о своем объекте чувства достаточно быстро начинает забывать. Если нет встреч и общения - то такая "любовь" заканчивается в среднем в период от 3 недель до 3 месяцев.
При страсти пробуждается острое желание находиться с объектом чувств постоянно рядом и желание им обладать. Желание физической близости обычно выходит на первый план.
А для любви вполне достаточно знать, что любимый человек существует на планете - можно о нем мечтать, думать о нем, вести мысленные диалоги.
Как понять, что эти чувства и отношения - на всю жизнь
На самом деле, любая форма чувств и отношений может как быстро прийти к концу, так и стать началом очень глубоких и серьезных чувств. Психологи выделяют 4 важных признака того, что у отношений есть прекрасный шанс на развитие в будущем.
1. Вы способны разговаривать друг с другом
Любовь и построение отношений - это не только эмоции, чувственность, близость и нежность. Очень важным является умение прояснять, обсуждать и договариваться - это придется делать очень часто.
Не замалчивать, не притворяться, что проблемы не существует, а говорить корректно и с желанием найти решение, придумать что-то, чтобы отношения стали лучше.
И важно реагировать, когда что-то идет не так, даже если это замечает только один из партнеров. Даже если обидно и кажется несправедливым. Но при этом пытаться выслушать, понять и дать шанс вашим отношениям и этому человеку.
2. Вы не растворяетесь друг в друге
Вы встретились, у вас развиваются отношения, но при этом ваша жизнь вне отношений не стала более ограниченной. Вы остаетесь социально активными, развиваетесь, у вас еще очень много интересного и важного в жизни, кроме отношений.
Вы не просто не растворяетесь в своем партнере и в новых отношениях, а воспринимаете этого человека как бонус - к своей наполненной и интересной жизни.
3. Вы чувствуете себя услышанными
Люди не обязаны нас понимать абсолютно всегда. Мы из разных семей, с разными традициями и ценностями, у нас разные этапы взросления, опыт и многое другое.
Бывает так, что очень сложно разделить чужие тебе идеи, но очень важно и нужно уважать мнение, чувства и взгляды другого человека. И порой такого принятия, и отношения бывает достаточно - наше мнение могут не разделять, но уважать. И это дает ощущение близости и спокойствия.
4. В ваши отношения вы не приглашаете посторонних
Тут речь идет не о других мужчинах и женщинах, а о родителях. У отношений есть шанс, когда оба партнера уже давно повзрослели и вышли от влияния родителей (сепарированы). Тогда в новой семье не будет путаницы и непонятных ролей. А также не будет конфликтов в духе "тебе важнее я или мама?"
Также не стоит пускать в отношения самых близких друзей и подруг. Не нужно обсуждать поведение партнера во время дружеских девичников или на рыбалке. Если у вас есть какие-то спорные или непонятные моменты - вы должны разобраться в них самостоятельно и вдвоем.
Кстати, ранее мы писали о том, какие 12 признаков указывают, что вы пытаетесь спасти неудачные отношения.
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