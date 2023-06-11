Всего 4 фразы. Что женщинам нужно чаще говорить мужчинам: освежат чувства и укрепят отношения

Отношения будут намного крепче, если женщины будут говорить своим мужчинам важные слова и фразы. Они способны освежить чувства, показать любовь, признательность, благодарность, заботу, поддержку и многое другое.

Какие 4 фразы женщинам нужно говорить мужчинам как можно чаще - читайте ниже.

Мне нравится, как ты это сделал

Говорите эту фразу по разным поводам - решение конфликта дома или на работе, строительство дома, воспитание детей и даже в постели. Так вы можете сделать очень сильный комплимент своему партнеру.

Он почувствует, что вы очень наблюдательны, оцениваете его действия и цените то, что он делает. А еще, что вы поддерживаете его поступки или действия.

Старайтесь избегать постоянной критики в адрес любимого мужчины и делайте акцент на тех вещах, где он поступает правильно.

Ты мой герой

Эта фраза вполне способна творить чудеса, она окрыляет мужчину и дает почувствовать собственную значимость и ваше восхищение. Ее можно использовать в некоторых ситуациях вместо "спасибо".

Например, когда ваш партнер решил вас порадовать подарком. Или же вы хотите высказать признательность за те действия, которые требуют смелости или старательности.

Хорошо, как скажешь

Эту фразу стоит выучить тем женщинам, которые от природы или по жизни очень сильные и самостоятельные. Их сила может отпугивать мужчин или партнеры не чувствуют своей значимости и нужности. Поэтому, стоит иногда соглашаться с мужчиной - но не с поблажкой, а с добротой и уважением.

Мужчины любят, когда женщина прислушивается к их мнению. Это не значит, что нужно соглашаться абсолютно во всем. Просто показывайте время от времени, что вы цените его мнение или его решения.

Мне так хорошо с тобой

Это очень мощная фраза, которая имеет вес как в начале отношений, так и в любви, которая длится много лет. Она окрыляет мужчину, дает ему ощущение того, что женщина его любит и ценит, она восхищена и испытывает к нему самые сильные чувства.

Этой фразой можно даже влюбить в себя мужчину, если ее сказать в нужный момент. В длительных отношениях фраза "мне так хорошо с тобой" дает понять мужчине, что чувства никуда не делись и женщина не жалеет о своем выборе.