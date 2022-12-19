Из-за атаки дронов по Киеву и области пострадали двое людей. Фото с места обстрела

Фото: из-за атаки дронов по Киеву и области пострадали двое людей (t.me/pgo_gov_ua)

В результате атаки дронами-камикадзе в понедельник, 19 декабря, пострадали двое людей. В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.