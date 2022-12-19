Из-за атаки дронов по Киеву и области пострадали двое людей. Фото с места обстрела
В результате атаки дронами-камикадзе в понедельник, 19 декабря, пострадали двое людей. В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 декабря 2022 года в результате атаки Киевщины беспилотными летательными аппаратами повреждены объекты критической инфраструктуры.
"Кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома", – добавили в ведомстве.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, россияне выпустили по Киевской области дроны. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.
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