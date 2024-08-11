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Жена звезды "Лиги Смеха" Розового показала, как он восстанавливается после тяжелого ранения (видео)

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый продолжает восстанавливаться после серьезного ранения головы, полученного на фронте в марте этого года. Жена комика Ольга Мерзликина показала, как проходит его реабилитация.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт любимой юмориста.

Так, Ольга посетила Виктора в больнице вместе с их домашним любимцем.

Судя по смешному и трогательному ролику, который она опубликовала, комик был изрядно рад видеть четвероногого друга.

"Руслан умеет давать цем", - подписала видео избранница Розового.

@olgamerzlikina00

Руслан умеет давать этому оригинальный звук – Olga Merzlikina

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от того, что звезда "Лиги Смеха" даже после такого тяжелого ранения не теряет позитива и демонстрирует то, какой он сильный.

Они желают ему скорейшего выздоровления и благодарят за защиту страны.

  • Вітя, бажаю вам міцного-міцного здоровʼя! Дякую що залишилися живі, нам дуже потрібні такі хлопці як ви
  • Рада бачити як швидко Вітя відновлюється! Ви молодці, що проходите цей шлях разом! Бажаю швидкого одужання
  • То милість. Який ж Вітя сильний! Якнайшвидшого одужання!
  • Швидкого одужання Віктору і велика подяка за захист!

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, в конце февраля 2022 года Виктор Розовый записался добровольцем в полк ССО "Азо" (позже 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ) и освещает события, которые происходят на фронте, на официальном Youtube-канале 3 ОШБр.

Оборонял Киев, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. 8 марта военнослужащий женился во Львове и вернулся на фронт.

В апреле стало известно, что комик и бывший участник и ведущий "Лиги смеха" получил осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. В течение следующих двух недель за его жизнь боролись медики.

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