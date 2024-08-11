Жена звезды "Лиги Смеха" Розового показала, как он восстанавливается после тяжелого ранения (видео)

Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый продолжает восстанавливаться после серьезного ранения головы, полученного на фронте в марте этого года. Жена комика Ольга Мерзликина показала, как проходит его реабилитация.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт любимой юмориста.
Так, Ольга посетила Виктора в больнице вместе с их домашним любимцем.
Судя по смешному и трогательному ролику, который она опубликовала, комик был изрядно рад видеть четвероногого друга.
"Руслан умеет давать цем", - подписала видео избранница Розового.
@olgamerzlikina00
Руслан умеет давать этому оригинальный звук – Olga Merzlikina
Пользователи сети в восторге от того, что звезда "Лиги Смеха" даже после такого тяжелого ранения не теряет позитива и демонстрирует то, какой он сильный.
Они желают ему скорейшего выздоровления и благодарят за защиту страны.
Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Напомним, в конце февраля 2022 года Виктор Розовый записался добровольцем в полк ССО "Азо" (позже 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ) и освещает события, которые происходят на фронте, на официальном Youtube-канале 3 ОШБр.
Оборонял Киев, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. 8 марта военнослужащий женился во Львове и вернулся на фронт.
В апреле стало известно, что комик и бывший участник и ведущий "Лиги смеха" получил осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. В течение следующих двух недель за его жизнь боролись медики.