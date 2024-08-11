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Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового показала, як він відновлюється після важкого поранення (відео)

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий продовжує відновлюватися після серйозного поранення голови, отриманого на фронті у березні цього року. Дружина коміка Ольга Мерзлікіна показала, як проходить його реабілітація.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт коханої гумориста.

Так, Ольга відвідала Віктора у лікарні разом з їхнім домашнім улюбленцем.

Судячи зі смішного та зворушливого ролику, який вона опублікувала, комік був неабияк радий бачити чотириногого друга.

"Руслан вміє давати цьом", - підписала відео обраниця Розового.

@olgamerzlikina00

Руслан вміє давати цьом

 оригінальний звук - Olga Merzlikina

Реакція юзерів

Користувачі мережі у захваті від того, що зірка "Ліги Сміху" навіть після такого важкого поранення не втрачає позитиву і демонструє те, який він сильний.

Вони бажають йому швидкого одужання і дякують за захист країни.

  • Вітя, бажаю вам міцного-міцного здоровʼя! Дякую що залишилися живі, нам дуже потрібні такі хлопці як ви
  • Рада бачити як швидко Вітя відновлюється! Ви молодці, що проходите цей шлях разом! Бажаю швидкого одужання
  • То милість. Який ж Вітя сильний! Якнайшвидшого одужання!
  • Швидкого одужання Віктору і велика подяка за захист!

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року Віктор Розовий записався добровольцем у полк ССО "Азо"» (пізніше 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ) і висвітлює події, які відбуваються на фронті, на офіційному Youtube-каналі 3 ОШБр.

Обороняв Київ, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 8 березня військовослужбовець одружився у Львові та повернувся на фронт.

У квітні стало відомо, що комік і колишній учасник та ведучий "Ліги сміху" отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Протягом наступних двох тижнів за його життя боролися медики.

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