Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового показала, як він відновлюється після важкого поранення (відео)

Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий продовжує відновлюватися після серйозного поранення голови, отриманого на фронті у березні цього року. Дружина коміка Ольга Мерзлікіна показала, як проходить його реабілітація.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт коханої гумориста.
Так, Ольга відвідала Віктора у лікарні разом з їхнім домашнім улюбленцем.
Судячи зі смішного та зворушливого ролику, який вона опублікувала, комік був неабияк радий бачити чотириногого друга.
"Руслан вміє давати цьом", - підписала відео обраниця Розового.
@olgamerzlikina00
Руслан вміє давати цьоморигінальний звук - Olga Merzlikina
Користувачі мережі у захваті від того, що зірка "Ліги Сміху" навіть після такого важкого поранення не втрачає позитиву і демонструє те, який він сильний.
Вони бажають йому швидкого одужання і дякують за захист країни.
Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року Віктор Розовий записався добровольцем у полк ССО "Азо"» (пізніше 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ) і висвітлює події, які відбуваються на фронті, на офіційному Youtube-каналі 3 ОШБр.
Обороняв Київ, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 8 березня військовослужбовець одружився у Львові та повернувся на фронт.
У квітні стало відомо, що комік і колишній учасник та ведучий "Ліги сміху" отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Протягом наступних двох тижнів за його життя боролися медики.