Жена Виктора Розового рассказала о его состоянии после тяжелого ранения на фронте

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В марте во время выполнения боевого задания боец 3-го Отдельного штурмового батальона получил серьезное осколочное ранение головы.

Его жена сообщила, что он успешно перенес сложную операцию и находится на стадии реабилитации.

Она также отметила, что как только врачи дадут разрешение, Виктора перевезут за границу для дальнейшего лечения.

"Сейчас Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не разрешат дальнейших транспортировок за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, но отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на сейчас. Берегите себя", - сообщила Ольга.

Как чувствует себя Виктор Розовый после ранения (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Жена Розового добавила, что собранная для Виктора банка по сбору средств продолжает активно работать.

Из нее было выделено более 1 миллиона 446 тысяч гривен на закупку приборов ночного видения для бойцов 2-й роты противотанкового батальона 3-го Отдельного штурмового батальона.

Сообщение жены Виктора Розового (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Виктор присоединился в ряды ВСУ. Он пошел добровольцем в полк ССО "Азов", который сейчас известен как 3-я отдельная штурмовая бригада.

Юморист участвовал в боях под Бахмутом и на Юге Украины, выполнял задачи от корректировки артиллерии до сопровождения групп.

В 2023 году дал несколько интервью, после чего вернулся к военному делу и перестал выходить на связь так часто, как раньше.

В марте 2024-го звезда "Лиги смеха" сообщил, что женился. Он похвастался фото с любимой и показал обручальное кольцо.