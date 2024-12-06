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Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: "Этот мир для тебя"

Пятница 06 декабря 2024 18:24
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Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: "Этот мир для тебя" Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Блогерша, предприниматель и жена популярного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила, что она уходит из соцсетей, показала новые фото с 3-летним сыном Мишей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 30-летней избранницы артиста.

"Сын, этот мир для тебя", - подписала Репяхова серию фото.

На атмосферных кадрах блогерша позирует с сыном возле новогодней елки, украшенной огоньками и большим белым бантом.

Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: &quot;Этот мир для тебя&quot;

Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Для фотосессии блогерша выбрала стильное платье из бархата темно-зеленого оттенка. Сверху она надела вязаный свитер молочного цвета, а дополняли лук стильные золотистые мюли. В похожей цветовой гамме был и образ ее сына: Миша был одет в серый свитер с елочками и коричнево-серые вельветовые брюки.

Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: &quot;Этот мир для тебя&quot;

Блогерша показала новогодние фото (фото: instagram.com/repyahovakate)

Свой образ жена Виктора Павлика дополнила естественным макияжем и яркой губной помадой. Волосы она собрала в лаконичный пучок.

Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: &quot;Этот мир для тебя&quot;Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: &quot;Этот мир для тебя&quot;

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Екатерины Репяховой тут же принялись комментировать теплые семейные фото:

  • "Роднульки мои!" - написал Виктор Павлик
  • "Вы чудесные"
  • "Катя, вы тут такая красивая"
  • "Михасик выбрал лучшую маму, которая заботится, любит, дарит веру в сказку и делает его детство незабываемым"
  • "Невероятные".

Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: &quot;Этот мир для тебя&quot;

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Отметим, что Репяхова - четвертая жена Виктора Павлика, которая младше его на 28 лет. Девушка с детства была его фанаткой.

В 2020 году Репяхова и Павлик поженились, а в июне 2021 года у них родился сын Михаил.

Около года назад блогерша стала замечать, что ее 2-летний ребенок практически не говорит. Об этом она рассказала в сети, а также показала, что именно она делает для того, чтобы Миша заговорил.

За последний год они посетили нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ Миши расшифровывали 6 раз. Также мальчику сделали генетический тест.

Как отметила Репяхова, причиной задержки речи могла стать болезнь во время беременности, которую она перенесла бессимптомно.

Жена Виктора Павлика очаровала новогодней фотосессией с сыном: &quot;Этот мир для тебя&quot;

Репяхова, Павлик и их сын (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее жена Виктора Павлика сделала неожиданное заявление о сыне.

Также Репяхова заговорила о второй беременности.

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