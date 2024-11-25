"Должна уйти": молодая жена Виктора Павлика озадачила внезапным откровением

Блогерша и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова объявила, что на время "уходит" из соцсетей. Она намекнула, что в ее жизни произошло событие, которое принесло ей боль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Репяховой.

Жена Павлика озадачила внезапным заявлением

Так, Репяхова выложила Stories с текстом на черном фоне. Она отметила, что должна на время "исчезнуть" из соцсетей. Но почему так произошло - неизвестно.

Впрочем, жена Павлика отметила, что когда-нибудь решится раскрыть детали ситуации. А пока она не готова делиться личным с фанами.

"Должна уйти из сторис, не знаю, на сколько. Когда-нибудь расскажу, что произошло и почему мне так больно. Пока морально не готова", - написала Екатерина и оставила эмодзи в виде разбитого сердца.

Репейная внезапно "ушла" из соцсетей (скриншот)

В течение всего понедельника жена Павлика так и не вернулась в Stories, сам певец тоже ничего не публикует.

Что известно о Екатерине Репяховой

Летом этого года блогерша и концертный директор отпраздновала 30-летие. Она родилась и выросла в Днепре.

Репяхова, Павлик и их сын (фото: instagram.com/repyahovakate)

В 2020 году Репяхова вышла за Павлика, который старше ее на 28 лет. А в 2021 году избранница певца родила от него сына, мальчика назвали Михасиком.

Екатерина рассказывала, что у ребенка задержка речевого развития. Она прилагает немало усилий, чтобы это исправить, и очень заботится о сыне. Недавно Репяхова рассказала о лечении ребенка и отметила, что решилась на нечто важное.