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"Случайно поднялись на самую высокую гору": Дантес показал, как вместе с избранницей покорил Говерлу

Вторник 10 сентября 2024 22:06
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"Случайно поднялись на самую высокую гору": Дантес показал, как вместе с избранницей покорил Говерлу Даша Кацурина и Владимир Дантес (Фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Любовь Блажко

Владимир Дантес и его возлюбленная Даша Кацурина вместе покорили самую высокую гору Украины - Говерлу. В соцсетях они поделились подробностями и показали яркие фотографии.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста сообщает об этом подробнее.

Что известно

Так, музыкант и его избранница, как оказывается, случайно совершили подъем на высшую точку нашей страны. Об этом Владимир указал в соответствующем посте.

"Даша любит хайкинг. А я ненавижу ходить. Мы мечтали пойти в легкий поход, переночевать в палатке, сварить кофе под открытым небом... У Даши уже все было: рюкзак, телескопические палки, спальник и посуда. У меня было: желание доехать куда-то и возле машины отабориться. Не ходить!" - рассказал он.

Также Дантес отметил, что по дороге в Заросляк они подвезли мужчину, который уже 26 лет ходит в горы и поднимался на Говерлу около 175 раз. Именно он посоветовал им подняться на гору - после того, как услышал, что они хотели идти на Говерлянский водопад.

&quot;Случайно поднялись на самую высокую гору&quot;: Дантес показал, как вместе с избранницей покорил Говерлу&quot;Случайно поднялись на самую высокую гору&quot;: Дантес показал, как вместе с избранницей покорил Говерлу&quot;Случайно поднялись на самую высокую гору&quot;: Дантес показал, как вместе с избранницей покорил ГоверлуВладимир показал кадры (Фото: instagram.com/volodymyrdantes)

"Короче, набрав 6 литров воды, с полным набором всего мы двинулись на гору. За 3 часа мы поднялись. С полными рюкзаками. Никогда не поднимавшись ни на одну гору!" - написал певец.

Напоследок звездный украинец подчеркнул, что получил удовольствие от пережитого опыта. Он посоветовал всем по возможности найти время и побывать в украинских Карпатах.

"Я в шоке! Почему я не делал этого раньше, почему ленился, Даша была права, это - невероятно! Всем сильно советую!" - говорится в посте.

На опубликованных кадрах можно увидеть красивые голубовато-зеленые виды; Владимира, Дашу, не сдерживающих бурных эмоций от увиденного.

Реакция сети

Коллеги и поклонники оценили смелый поступок пары. Вот некоторые их комментарии по этому поводу:

  • "Это круто, на вершине красота невероятная"
  • "Не останавливайтесь и покоряйте новые вершины"
  • "Что-то так тепло от этих видео и фотографий"
  • "С этого только все начинается! Так еще немного и на Эверест залезете".

Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной

К слову, с Дашей Кацуриной Владимир Дантес начал встречаться после того, как сообщил о разводе с Надей Дорофеевой. Певица, как известно, начала отношения, а затем и вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина - бывшего избранника Даши.

&quot;Случайно поднялись на самую высокую гору&quot;: Дантес показал, как вместе с избранницей покорил ГоверлуПара вместе уже два года (instagram.com/dasha_katsurina)

Раньше все четверо - Надя и Владимир, Миша и Даша - дружили семьями и ездили на общий отдых.

Недавно Дантес неожиданно высказался о загадочной Klavdia Petrivna.

А Дорофеева и Кацурин тем временем сделали парные татуировки.

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