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Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера

Пятница 14 февраля 2025 11:25
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Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая уже успела прийти в форму после рождения четвертого ребенка, показала новые снимки в честь Дня святого Валентина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

На фото супруги просто светятся от счастья - несмотря на то, что пара более 15 лет в браке Екатерина и Александр демонстрируют, что до сих пор без ума друг от друга.
Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем влюбленных", - подписала она публикацию.

Для фотосессии Екатерина выбрала короткое черное платье без рукавов, а для некоторых снимков она накинула сверху пальто. Лук Александра состоял из черных брюк и белого свитера. Супруга прославленного украинского боксера также отказалась от прически и макияжа.
Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера
Екатерина Усик показала новые фото в честь Дня влюбленных (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Примечательно, что для фото звездная чета позирует босиком. На снимках они нежно обнимают друг друга.
Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера
Жена Усика показала новые фото с супругом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

История любви Александра Усика и Екатерина

Александр Усик встретил свою будущую супругу еще в школьные годы, когда он переехал из Черниговской области в Крым. Девичья фамилия Екатерины - Хмелевская.

Девушка всерьез не воспринимала ухаживания начинающего спортсмена. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание. Вскоре отношения пары переросли из дружеских в романтические, а уже в 2009 году они поженились в Симферополе.
Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера

Жена Усика показала новые фото с супругом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года решил перевезти ее в Киевскую область.

Усики воспитывают четырех детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и годовалую Марию.

Екатерина Усик сопровождает супруга на различных мероприятиях и поддерживает во время боев. В социальных сетях она делится своей повседневной жизнью и многими личными моментами.
Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ранее жена Усика эффектно оголила плечи в новой фотосессии.

Также Екатерина Усик умилила новыми фото с самой маленькой дочкой, которой исполнился год.

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