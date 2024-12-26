Жена Усика очаровала фото с самой маленькой дочкой Марией
Супруга украинского боксера Александра Усика, который в ночь на 22 декабря победил Тайсона Фьюри в бою столетия, Екатерина Усик показала, как выросла их самая младшая дочка Мария.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Так, жена спортсмена вышла в Stories, чтобы поздравить всех с Рождеством, и поделилась фото своей 11-месячной дочери возле новогодней елки. Малышка уже самостоятельно стоит и проявляет интерес к ярким елочным игрушкам.
Скриншот
"Merry Christmas! (Счастливого Рождества! - ред.)", - подписала милое Stori супруга Усика.
На втором кадре засветилась и сама Екатерина. Она трогательно целует ребенка в щеку.
Скриншот
Что известно о семье Александра Усика
Александр Усик и Екатерина Хмелевская познакомились во время учебы в школе в Симферополе. До 1999 года будущий боксер жил на родине матери, в селе Рыботин в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым.
Девушка не думала о серьезных отношениях и рассматривала Усика как друга, однако молодой спортсмен был настойчив. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание.
Затем отношения стали стремительно развиваться, а в 2009 году молодые люди сыграли свадьбу в Симферополе.
До 2014 года семья Александра Усика жила в Крыму, а после аннексии полуострова переехала в Киевскую область.
У пары родились четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.
В сентябре пара отпраздновала 15 лет совместной жизни. По этому случаю боксер трогательно обратился к супруге, поблагодарил за поддержку во всех его делах и начинаниях и то, что Катерина всегда говорит ему правду. Екатерина в свою очередь написала лаконичный пост в своем блоге и выставила совместное фото.
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)