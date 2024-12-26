Жена Усика очаровала фото с самой маленькой дочкой Марией

Супруга украинского боксера Александра Усика, который в ночь на 22 декабря победил Тайсона Фьюри в бою столетия , Екатерина Усик показала, как выросла их самая младшая дочка Мария.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Так, жена спортсмена вышла в Stories, чтобы поздравить всех с Рождеством, и поделилась фото своей 11-месячной дочери возле новогодней елки. Малышка уже самостоятельно стоит и проявляет интерес к ярким елочным игрушкам.

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"Merry Christmas! (Счастливого Рождества! - ред.)", - подписала милое Stori супруга Усика.

На втором кадре засветилась и сама Екатерина. Она трогательно целует ребенка в щеку.

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Что известно о семье Александра Усика

Александр Усик и Екатерина Хмелевская познакомились во время учебы в школе в Симферополе. До 1999 года будущий боксер жил на родине матери, в селе Рыботин в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым.

Девушка не думала о серьезных отношениях и рассматривала Усика как друга, однако молодой спортсмен был настойчив. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание.

Затем отношения стали стремительно развиваться, а в 2009 году молодые люди сыграли свадьбу в Симферополе.

До 2014 года семья Александра Усика жила в Крыму, а после аннексии полуострова переехала в Киевскую область.

У пары родились четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.

В сентябре пара отпраздновала 15 лет совместной жизни. По этому случаю боксер трогательно обратился к супруге, поблагодарил за поддержку во всех его делах и начинаниях и то, что Катерина всегда говорит ему правду. Екатерина в свою очередь написала лаконичный пост в своем блоге и выставила совместное фото.

Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)