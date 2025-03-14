Вот почему жена Усика несколько раз бросала его в начале отношений: "Вел себя просто ужасно"

Не секрет, что Екатерина вместе с Александром со школьных лет. Любовь пары началась, когда ей было 15 лет.

"Саша был моей первой любовью. Такой, которая приносит страдания. Он вел себя просто ужасно. Мне настолько в душе было плохо от этих отношений", - вспомнила жена боксера.

По ее словам, тогда еще парень мог пренебречь свиданием, что приводило к спорам и даже расставанию.

"Например, мы договариваемся о встрече - он не приходит. Второй раз договариваемся - где-то гуляет со своими друзьями. А у нас же отношения, надо же за ручку походить возле парка. Может, даже обманывал где-то, по-детски такому. Мне это надоело как-то, и я бросила его. Я как ребенок страдала. А я не хотела больше страдать. Хотела ложиться спать и чтобы мне было легко. А мне было очень тяжело", - призналась Екатерина.

Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Качели" в подростковых отношениях пары продолжались в течение трех лет. Затем они разошлись на два года, однако продолжали быть друзьями. Екатерина заводила другие романы, но в итоге воссоединилась с боксером. Сам Александр признает: на начальных этапах был плохим партнером.

"Я вел себя так, чтобы меня просто бросили и все. Специально. Ну, дебил", - признался он.

Также Александр поделился, что нередко проявлял ревность к любимой. Например, пытался запретить надевать короткую юбку, чтобы никто не мог видеть ее красивые ноги, и даже угрожал расставанием, если она будет ему противоречить.

"Я говорю: чтобы не было ног видно. А она такая: "Ты что, гонишь? Я - или так, или мы не будем вместе. А она говорит "Да иди гуляй", - вспомнил спортсмен ранний этап отношений с Екатериной.

Семья Усиков (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сегодня же боксер смело называет себя главным подкаблучником мира.

"Хочу заметить, что я не просто подкаблучник - я царь подкаблучников! Я главный подкаблучник мира. И для того, чтобы это понимать, чтобы вас это не грызло и вы не боялись, что кто-то вас осудит, надо иметь большие яйца. Сильные, большие яйца, которые работают нормально. Надо иметь сердце. Надо иметь любовь к своей второй половинке", - отметил он.

Напомним, Александр и Екатерина Усик вместе со школьных лет. Они поженились в 2009 году, воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

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