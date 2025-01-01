Пышная юбка и свитер: жена Усика показала образ для вечеринки или на каждый день
Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его на поединках, продемонстрировала в сети стильный образ с пышной юбкой и однотонным свитером.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Так, Екатерина на днях опубликовала серию фото в достаточно простом, но в то же время стильном образе, который каждая модница может взять себе на заметку во время зимних праздников.
Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Для расслабленного образа жена украинского спортсмена выбрала черный свитер с высоким горлом и пышную юбку нежно-розового оттенка из фатина, а линию талии она подчеркнула поясом. Свой лук она дополнила грубыми ботинками на тракторной подошве. Однако, если вы собираетесь в ресторан или на вечеринку, можно подобрать более элегантную обувь - сапоги или туфли-лодочки.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Завершить образ Екатерина Усик решила естественным макияжем и распущенными волосами.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Какие образы можно создать со свитером и пышной юбкой
Повседневный лук
Выбирайте свободный или oversize-свитер. Это поможет создать контраст с пышной юбкой и не сделает образ слишком громоздким.
Выбирайте пышную юбку со средней или высокой линией талии. Юбка из органзы, тюля или несколькими слоями ткани придаст вам романтический вид. Юбка с плиссировкой также будет отлично смотреться со свободным свитером, добавляя легкости и динамики.
Игра с текстурами и цветами
Классическое сочетание черного, белого или серого будет выглядеть очень изящно и стильно.
Для яркого образа выбирайте цветные или свитера с принтом в паре с однотонной юбкой или наоборот - юбка цвета металлик или пастель будет отлично смотреться с нейтральным свитером.
Если ваш свитер с большим узором (косой вяз), комбинируйте его с более гладкой и простой юбкой.
Если свитер имеет мягкую текстуру (кашемир, тонкая шерсть), выбирайте пышную юбку из органзы или шелка для создания стильного контраста.
Вариант для выхода в свет
Свитер с металлическим эффектом будет выглядеть шикарно и при этом согреет даже в прохладные дни.
Для вечернего выхода можно выбрать свитер с открытыми плечами или свитер из декольте, чтобы образ выглядел элегантнее.
Выбирайте юбку макси с декором (например, с блестками или камнями), которая придаст роскоши вечерний вид.
Если вам хочется поразить, можно выбрать юбку из органзы с прозрачными вставками.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)