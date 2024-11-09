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Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Суббота 09 ноября 2024 15:19
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Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото) Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Ведущая Мария Ефросинина, которая недавно рассекретила, чем сейчас занимается ее муж-военный, продемонстрировала в сети, как можно интересно дополнить обычный пиджак серого цвета.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Известная телеведущая следит за модой и последними трендами. На своей странице в соцсети Instagram она часто делится фото в модных луках, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

Так, на днях в своих Stories Ефросинина продемонстрировала, как она собирается на мероприятие.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Скриншот

Для выхода в свет она выбрала базовую белую блузу с воротником-стойкой, черные капроновые колготы и серую юбку мини. Достаточно обыденный лук, но затем Ефросинина придумала, как сделать его стильным.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Скриншот

Свой образ она дополнила серым пиджаком в стиле оверсайз. А чтобы сделать образ более трендовым, подчеркнула линию талии тонким ремнем, надев его поверх пиджака.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Скриншот

Завершали лук высокие черные сапоги с узкими носками. Отметим, что такие сапоги - это классика, которая актуальна из года в год. Такая модель обуви должна быть в гардеробе каждой девушки.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Скриншот

Сверху Маша Ефросинина накинула классическое черное пальто. Такая верхняя одежда сочетается как с деловыми луками, так и с более расслабленными.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Скриншот

Какие модели пиджаков в моде в 2024 году

Пиджак, блейзер или жакет - это база, которая должна быть в гардеробе каждой модницы.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как известно, в тренде женственность, поэтому выбирайте удлиненный жакет приталенного кроя. Носить его можно с юбкой макси из такой же костюмной ткани или же подобрать брюки контрастного цвета.

Также в моде остаются вещи из натуральной кожи и эко-кожи. Поэтому черный кожаный пиджак все еще на пике популярности.

Еще один вариант - теплый пиджак из шерсти. Выбирайте модель оверсайз для создания стильных многослойных образов.

Замшевый пиджак и вариант в цвете бургунди - тренды 2024.

Как стилизовать серый пиджак оверсайз: Маша Ефросинина показала модный прием (фото)

Трендовые пиджаки на зиму 2024-2025 (коллаж: РБК-Украина)

Ранее Маша Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024 с джинсами.

Также читайте, какой цвет пальто стал самым модным в 2024 году.

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