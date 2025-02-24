Жена Усика показала старшую дочь на редких семейных фото

Блогерша поделилась редкими фото с дочерью, когда она была совсем маленькой.



Елизавета Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"С днем рождения", - подписала она одно из них.



Дочь Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На других фото можно увидеть дочь Усиков в образе врача, во время отдыха, а также со своим знаменитым отцом.



Старшая дочь Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Любим", - подписала Екатерина Усик одну из фото.



Екатерина Усик поздравила дочь с днем рождения (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В свою очередь спортсмен также поделился снимками с дочерью в своем блоге. Он перепостил снимок из блога жены, на котором он рядом с дочерью.



Александр Усик с дочкой (фото: instagram.com/usykaa)

В Stоries он опубликовал еще одно фото, на котором видно, что дочка заметно подросла.

"Мой свет" - подписал он фото.



Александр Усик с дочкой Елизаветой (фото: instagram.com/usykaa)

Напомним, легенда украинского бокса более 15 лет счастлив в браке со своей супругой Екатериной. Пара познакомилась еще в школьные годы, однако отношения быстро переросли из дружеских в романтические.



Старшая дочь Усика Елизавета отмечает день рождения (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

А в 2009 году в Симферополе пара сыграла свадьбу. До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года перевез ее в Киевскую область.

Усики воспитывают четырех детей: 15-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и годовалую Марию.

Супруга известного спортсмена часто сопровождает его во время поединков и других мероприятий по всему миру. Пара много времени и средств выделяет на благотворительность.

Также Екатерина Усик делится в своем блоге личными фото, на которых показывает своих детей, супруга и свою жизнь. Отметим, что поле рождения четвертого ребенка она достаточно быстро пришла в форму и демонстрирует стильные образы в фотосессиях.



Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)