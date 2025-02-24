Дружина Усика показала старшу доньку на рідкісних сімейних фото

Блогерка поділилася рідкісними фото з донькою, коли вона була зовсім маленькою.



Єлизавета Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"З днем народження", - підписала вона одне з них.



Дочка Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На інших фото можна побачити дочку Усиків в образі лікаря, під час відпочинку, а також зі своїм знаменитим батьком.



Старша дочка Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Любимо", - підписала Катерина Усик одне з фото.



Катерина Усик привітала доньку з днем народження (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Зі свого боку спортсмен також поділився знімками з дочкою у своєму блозі. Він перепостив знімок із блогу дружини, на якому він поруч із донькою.



Олександр Усик із донькою (фото: instagram.com/usykaa)

У Storіes він опублікував ще одне фото, на якому видно, що донька помітно підросла.

"Моє світло" - підписав він фото.



Олександр Усик із донькою Єлизаветою (фото: instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, легенда українського боксу понад 15 років щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Катериною. Пара познайомилася ще в шкільні роки, проте стосунки швидко переросли з дружніх у романтичні.



Старша дочка Усика Єлизавета відзначає день народження (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

А 2009 року в Сімферополі пара зіграла весілля. До анексії РФ Криму Усик із сім'єю жив у Криму, проте після 2014 року перевіз її в Київську область.

Усики виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла й однорічну Марію.

Дружина відомого спортсмена часто супроводжує його під час поєдинків та інших заходів у всьому світі. Пара багато часу і коштів виділяє на благодійність.

Також Катерина Усик ділиться у своєму блозі особистими фото, на яких показує своїх дітей, чоловіка і своє життя. Зазначимо, що після народження четвертої дитини вона досить швидко прийшла у форму і демонструє стильні образи у фотосесіях.



Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)