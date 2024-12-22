Усик побил Фьюри: кто станет следующим соперником

Александр Усик подтвердил свой чемпионский статус в реванше с британцем Тайсоном Фьюри. Победив единогласным решением судей, украинец сохранил за собой пояса WBC, WBA и WBO.

"Бой века" в аравийском Эр-Рияде завершился полным триумфом украинского чемпиона. Если в первом поединке, состоявшемся в мае, судьи отдали ему победу разделенным решением, то на этот раз преимущество Усика над Фьюри признали единогласно. Все три участника коллегии выставили одинаковые баллы - 116:112 - в пользу украинца.

Усик еще не успел порадоваться успеху и поблагодарить болельщиков за поддержку, как на ринг вскочил британец Даниэль Дюбуа. Боец, уже битый Усиком, на правах обладателя фактически подаренного ему украинцем пояса IBF, вызвал героя вечера на поединок.

Усик - Дюбуа - реальность реванша

Украинец вызов принял. Не сходя с ринга, он обратился к главе Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху:

"Мистер Турки, сделайте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Большое спасибо".

Действительно, противостояние с Дюбуа - наиболее логичный шаг для Усика сейчас. И наиболее привлекательный вариант для болельщиков. Британец - единственный боксер, который может что-то предложить украинцу - свой чемпионский пояс. Усик уже дрался с Дюбуа - в августе 2023 года нокаутировал его в девятом раунде. 27-летний британец считает то поражение несправедливым.

Если соперники сойдутся в ринге, победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира. Для Усика этот "абсолют" может стать вторым в хевивейте и третьим в карьере. В тяжелом весе он единолично царствовал после первого боя с Фьюри. А до этого объединил все пояса в крузервейте.

Фактор Паркера

Вызывая Усика на поединок, Дюбуа будто забыл, что у него уже намечена первая защита пояса IBF. Еще раньше была определена дата - 22 февраля 2025 года. А буквально накануне мегашоу в Эр-Рияде определился и соперник - новозеландец Джозеф Паркер.

Возможно, Дюбуа считает эту встречу формальностью, убежден, что у соперника нет шансов? Действительно, именно он бесспорный фаворит предстоящего противостояния. Но и Паркер - боец непростой и очень неудобный для фаворитов.

Новозеландец дважды бил британца Дерека Чисору, побеждал американца Деонтея Уайлера и китайца Чжан Чжилея. И во всех этих боях считался андердогом. Поэтому, если Дюбуа будет относиться к нему свысока, может пополнить список жертв.

Гипотетическая победа Паркера - не очень выгодна и для Усика. Новозеландец - боец-неожиданность в отличие от действительно звездного Дюбуа. Поединок с ним не будет иметь большого ажиотажа. Но с чемпионским поясом Паркер станет фигурой, которую трудно будет игнорировать.

Существуют ли другие варианты

Кроме Дюбуа и Паркера пока трудно назвать бойца, соперничество которого с Усиком было бы действительно интересным, а главное имело бы смысл. Некогда звездные Деонтей Уайдлер и Энтони Джошуа перешли в разряд лузеров. Последний, к тому же, уже дважды дрался с Усиком и ничего не доказал.

Кто еще? Среди первых номеров рейтингов боксерских организаций видим имена 43-летнего болгарина Кубрата Пулева и 40-летнего представителя Германии Мануэля Чарра, которые в свое время проигрывали еще братьям Кличко. 31-летний Мартин Баколе из ДР Конго лидирует сразу в двух рейтинговых списках (WBA и IBF), но действительно звездных соперников в карьере не имел. То же можно сказать о первом номере WBC - 32-летнем Агите Кабайела из Германии.

В списке WBO лидирует Чжан Чжилей. 41-летний китаец заставил говорить о себе после яркой победы убийственным нокаутом над Вайдлером. Но до уровня Усика он явно не дотягивает.

Поэтому, если быть откровенным, другого варианта, чем Дюбуа сейчас просто не существует.

Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)