Что сказал Усик сразу после боя с Фьюри: первые слова украинца с ринга поразили всех

"Я победил. Сегодня важный день для меня - мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Хорошо", - сказал Усик.

Но это не все.

"Я хочу посвятить эту победу для своей мамочке - Надежде Петровне - и всем матерям Украины", - также сказал он.

На вопрос, что должен Усик сделать еще в боксе, он ответил: "Я хочу больше".

USYK FURY



