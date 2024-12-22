Что сказал Усик сразу после боя с Фьюри: первые слова украинца с ринга поразили всех

Александр Усик сразу после ожесточенного боя-реванша с Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу по решению судей, сделал заявление с ринга Kingdom Arena в Эр-Рияде.

РБК-Украина рассказывает, какие слова Усик сказал сразу после поединка с Фьюри.

Первые слова Усика после боя с Фьюри

"Я победил. Сегодня важный день для меня - мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Хорошо", - сказал Усик.

Но это не все.

"Я хочу посвятить эту победу для своей мамочке - Надежде Петровне - и всем матерям Украины", - также сказал он.

На вопрос, что должен Усик сделать еще в боксе, он ответил: "Я хочу больше".

USYK FURY



After sharing 24 rounds in the ring, it's all respect between these warriors #Usyk2Fury #RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4jiI3pNIN7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

Реакцией публики на слова украинского боксера были громкие аплодисменты и одобрительные возгласы в поддержку Александра.

Заметим, что прямо на ринге у Усика попросил реванш Даниэль Дюбуа. Украинец сказал, что готов.

Усик также поблагодарил главу Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейха за организацию этого боя.

"Ваше превосходительство, большое спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для меня и для моей страны. Спасибо", - сказал Усик.

Вместе с тем Фьюри отказался от комментариев после реванша с Усиком. Британец сразу после оглашения результата боя ушел с ринга.

Отметим, что бой-реванш прошел все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей - трижды 116:112.

В первом поединке между боксерами, состоявшемся 18 мая в Эр-Рияде, Усик победил раздельным решением судей. Он отнял титул WBC у британца и стал абсолютным чемпионом мира, но впоследствии отказался от титула IBF.

Это седьмой бой Усика в хевивейте и четвертая защита титула чемпиона мира в тяжелом весе.