Жена Усика показала боксера с детьми: трогательные семейные фото

В Stories она продемонстрировала, какой он заботливый отец. На фото можно увидеть Александра с самой младшей дочерью Марией, которой скоро исполнится один годик.

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Также Екатерина Усик опубликовала несколько снимков боксера со старшими детьми Елизаветой, Кириллом и Михаилом.

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На фото Александр Усик изображен с детьми в разные периоды жизни: и во время отдыха зимой, и летом. На всех снимках он буквально светится от счастья рядом со своими детьми.

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Затем она призналась своему супругу в любви, написав лаконично: "С твоим днем, люблю".

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Что известно про историю любви Александра Усика и Екатерины

Александр Усик и Екатерина Хмелевская встретились во время учебы в школе в Симферополе (АР Крым). До 1999 года будущий боксер жил в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым.

Екатерина тогда не задумывалась о серьезных отношениях и воспринимала Усика как друга, но молодой спортсмен не оставлял попыток завоевать ее сердце. Он предложил пари: если он победит в бою, она должна согласиться пойти с ним на свидание.

С временем их отношения стали развиваться быстро, и в 2009 году они поженились в Симферополе. Уже в 2010 году у пары родилась первая дочь.

До 2014 года семья Усика проживала в Крыму, но после аннексии полуострова переехала в Киевскую область.

У пары четверо детей: Елизавета (2010 г. р.), Кирилл (2013 г. р.), Михаил (2015 г. р.) и Мария (2024 г. р.).

В сентябре они отпраздновали 15 лет совместной жизни. По этому поводу боксер поблагодарил Екатерину за поддержку во всех его начинаниях и за честность.

Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кто такой Александр Усик

Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2024 - н.в.). Национальная легенда Украины (2024).

В профессиональном боксе действующий чемпион мира по версиям WBC (2024 - н.в.), WBA (2021 - н.в.), WBO (2021 - н.в.), IBO (2021 - н.в.) и The Ring (2022 - н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018-2019) и в тяжелом весе (2024).

Александр Усик (фото: Getty Images)