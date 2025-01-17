Дружина Усика показала боксера з дітьми: щемливі сімейні фото

У Stories вона продемонструвала, який він турботливий батько. На фото можна побачити Олександра з наймолодшою донькою Марією, якій скоро виповниться один рік.

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Також Катерина Усик опублікувала кілька знімків боксера зі старшими дітьми Єлизаветою, Кирилом та Михайлом.

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На фото Олександр Усик зображений із дітьми в різні періоди життя: і під час відпочинку взимку, і влітку. На всіх знімках він буквально світиться від щастя поруч зі своїми дітьми.

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Потім вона зізналася своєму чоловікові в коханні, написавши лаконічно: "З твоїм днем, люблю".

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Що відомо про історію кохання Олександра Усика та Катерини

Олександр Усик і Катерина Хмелевська зустрілися під час навчання в школі в Сімферополі (АР Крим). До 1999 року майбутній боксер жив у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму.

Катерина тоді не замислювалася про серйозні стосунки й сприймала Усика як друга, але молодий спортсмен не полишав спроб завоювати її серце. Він запропонував парі: якщо він переможе в бою, вона має погодитися піти з ним на побачення.

Згодом їхні стосунки стали розвиватися швидко, і 2009 року вони одружилися в Сімферополі. Уже у 2010 році у пари народилася перша дочка.

До 2014 року сім'я Усика проживала в Криму, але після анексії півострова переїхала в Київську область.

У пари четверо дітей: Єлизавета (2010 р. н.), Кирило (2013 р. н.), Михайло (2015 р. н.) і Марія (2024 р. н.).

У вересні вони відсвяткували 15 років спільного життя. З цього приводу боксер подякував Катерині за підтримку в усіх його починаннях і за чесність.

Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Хто такий Олександр Усик

Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (2024 - н.в.). Національна легенда України (2024).

У професійному боксі чинний чемпіон світу за версіями WBC (2024 - н.ст.), WBA (2021 - н.ст.), WBO (2021 - н.ст.), IBO (2021 - н.ст.) і The Ring (2022 - н.ст.) у важкій вазі. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій (2018-2019) і у важкій вазі (2024).

Олександр Усик (фото: Getty Images)