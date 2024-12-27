Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P: единственный тяжеловес в топе

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, и WBA Александр Усик сохранил лидерство в рейтинге боксеров независимо от весовой категории от американского спортивного телеканала ESPN.

Об е сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт медиа .

Рейтинг составлялся путем опроса экспертов. 15 из 19-ти поставили украинца на первое место, еще один - на второе, и трое - на третье. Таким образом имя чемпиона упомянули во всех анкетах опроса.

Усик стал единственным боксером супертяжелого веса, попавшим в топ-10. Больше всего здесь представителей легкого и полутяжелого веса. Он также - единственный украинец в элитном списке. В двух анкетах упомянули имя Василия Ломаченко, но одного седьмого и одного десятого мест для попадания в топ оказалось мало.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN

Александр Усик (Украина) - супертяжелый вес Теренс Кроуфорд (США) - полусредний Наоя Иноуэ (Япония) - второй легчайший Артур Бетербиев (Канада) - полутяжелый Сауль Альварес (Мексика) - второй средний Дмитрий Бивол - полутяжелый Джесси Родригес (США) - второй легчайший Джервонта Дэвис (США) - легкий Шакур Стивенсон (США) - легкий Дзюнто Накатани (Япония) - легчайший

Что такое P4P

Pound for pound (P4P) - это мировой рейтинг профессиональных боксеров независимо от весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения мастерства бойцов: оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды и тому подобное.

Термин вошел в употребление благодаря боксеру Бени Леонарду, который удерживал звание чемпиона с мая 1917-го по январь 1925 года. Но большинство историков бокса считают, что концепция лучшего бойца независимо от весовой категории появилась в 1940-х годах благодаря Шугару Рэю Робинсону. Многие из боксерского сообщества до сих пор считают его лучшим бойцом всех времен.

В 1990 году этот термин снова стал актуальным, с появлением первого рейтинга лучших боксеров по версии журнала The Ring. С тех пор свои версии рейтинга P4P составляют, в частности, Ассоциация американских журналистов бокса (BWAA), Совет международных рейтингов бокса (TBRB), портал BoxRec, спортивный стриминговый сервис DAZN, американский спортивный телеканал ESPN и другие.