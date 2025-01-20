Жена Трампа спровоцировала споры оригинальным "луком" на его инаугурации

Мелания Трамп блеснула необычным образом на инаугурации своего мужа, который 20 января принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Первая леди выбрала оригинальный "лук", который активно обсуждает сеть.
Какой образ показала Мелания на инаугурации Трампа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, Мелания выбрала очень сдержанный образ. Она не стала отдавать предпочтение ярким цветам и придерживалась темной гаммы.
Жена Трампа появилась перед камерами и многочисленной публикой в темно-синем пальто, из-под которого "выглядывал" белоснежный воротничок. Свой образ она дополнила черными туфлями на "шпильке". А от вспышек камер она могла спрятаться за стильной шляпой с белой лентой.
Жена Трампа (фото: Getty Images)
Пальто для Мелании создал дизайнер Адам Липпз, который "одевал" Мишель Обаму и Джилл Байден. На сайте его бренда не показали именно эту модель верхней одежды. Впрочем, похожее пальто, но с меньшим количеством пуговиц и в другом цвете стоит почти 4 тысячи 300 долларов.
Пальто, похожее на то, которое надела жена Трампа (скриншот)
Сколько стоил тренч, который был создан для Мелании - пока остается загадкой. А под пальто жена Трампа надела темно-синюю юбку-карандаш из шелка и блузу цвета слоновой кости. Эту одежду тоже создал американский дизайнер Липпз.
Не все ожидали увидеть жену Трампа в столь сдержанном образе. К тому же на подобных мероприятиях очень редко можно увидеть женщин в шляпах.
Кстати, именно из-за шляпки сеть уже начала шутить. Дело в том, что Мелания будто создала вокруг себя "безопасную зону", ведь никто не мог приблизиться к ее лицу. Даже когда Трамп захотел поцеловать жену, он не сумел дотянуться до щеки или губ - все из-за шляпы.
Трамп не сумел поцеловать жену (скриншот)
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При создании материала были использованы источники: New York Post, трансляция инаугурации, фан-страницы Мелании в Instagram.