Дружина Трампа спровокувала суперечки оригінальним "луком" на його інавгурації

Інавгурація Дональда Трампа - як виглядала його жінка

Так, Меланія обрала дуже стриманий образ. Вона не стала віддавати перевагу яскравим кольорам й дотримувалася темної гами.

Дружина Трампа з'явилася перед камерами та чисельною публікою у темно-синьому пальті, з-під якого "визирав" білосніжний комірець. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на "шпильці". А від спалахів камер вона могла сховатися за стильним капелюхом з білою стрічкою.

Дружина Трампа (фото: Getty Images)

Пальто для Меланії створив дизайнер Адам Ліппз, який "вдягав" Мішель Обаму та Джилл Байден. На сайті його бренду не показали саме цю модель верхнього одягу. Втім, схоже пальто, але з меншою кількістю ґудзиків та в іншому кольорі коштує майже 4 тисячі 300 доларів.

Пальто, схоже на те, яка вдягла дружина Трампа (скріншот)

Скільки коштував тренч, який було створено для Меланії - поки що залишається загадкою. А під пальто дружина Трампа вдягла темно-синю спідницю-олівець з шовку та блузу кольору слонової кістки. Цей одяг теж створив американський дизайнер Ліппз.

Чому вбрання Меланії спровокувало суперечки

Не всі очікували побачити дружину Трампа у настільки стриманому образі. До того ж на подібних заходах дуже рідко можна побачити жінок в капелюхах.

До речі, саме через капелюшок мережа вже почала глузувати. Річ у тому, що Меланія ніби створила навколо себе "безпечну зону", адже ніхто не міг наблизитися до її обличчя. Навіть коли Трамп захотів поцілувати дружину, він не зумів дотягнутися до щоки або губ - усе через капелюх.

Трамп не зумів поцілувати дружину (скріншот)

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